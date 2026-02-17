Вышло исследование: Почему в мотоцикле Minsk D4 125 большинство компонентов из Китая и как это влияет на локализацию производства

Minsk D4 125: сколько на самом деле белорусских деталей в популярном мотоцикле

Мотоцикл Minsk D4 125 стал самым массовым на заводе, но эксперты отмечают: большая часть его деталей - китайского происхождения. Каковы реальные масштабы локализации и что это значит для белорусского автопрома - разбираемся в материале.

Вопрос о том, действительно ли мотоцикл Минск Д4 125 действительно можно считать белорусским, в 2026 году стал особенно актуальным. Причина проста: несмотря на громкие заявления о развитии национального производства, большая часть комплектующих для модели поставляется из Китая. Это не просто техническая деталь — речь идет о доверии к бренду, перспективам отрасли и лидерству.

В конструкциях Минск Д4, на сегодняшний день насчитывается всего 28 деталей, произведенных в Беларуси. Среди них - фара, приборная панель, зеркала, обтекатели, сиденья и указатели поворотов. Остальные элементы, включая ключевые узлы, выпускаются за пределами Китая. Обещания освоить выпуск рамы и двигателя пока остаются на уровне плана, и нет уверенности, что эти задачи будут решены в ближайшее время.

Официальные лица, сообщая о ситуации, оперируют процентами локализации. Первый заместитель председателя Мингорисполкома заявил, что на конец 2025 года уровень локализации составил около 30%. При этом предполагается, что после запуска собственного двигателя этот показатель должен вырасти до 50%. Однако эксперты сомневаются, что при нынешних объемах производства - около 6000 мотоциклов в год - освоение полного цикла сборки мотора будет экономически оправдано.

В 2025 году на долю модели D4 125 пришлось 58% всех выпущенных на заводе мотоциклов. Это говорит о высокой популярности именно этой версии, но при этом сохраняется зависимость со стороны иностранных поставщиков. Планируется, что к 2029 году завод будет выпускать 7500 мотоциклов в год, однако пока неясно, как изменятся структуры комплектующих в пользу белорусских производителей.

Особо резонанс вызвал тот факт, что первый мотоцикл Минск Д4 125, собранный на обновленной производственной линии, был преподнесен в подарок президенту страны. Этот жест стал символом возрождения, но не смог скрыть главную проблему бренда.

Ситуация с мотоциклом Минск Д4 125 — наглядный пример расхождения между амбициозными заявлениями и реальным положением дел в промышленности. Пока что основная масса компонентов продолжает поступать из Китая, а разговоры о полной независимости от иностранных поставок остаются лишь мечтами.

Для потребителя это означает, что под знакомым с советских времен брендом скрывается, по сути, хорошо знакомая китайская техника. Для белорусской отрасли — это необходимость искать баланс между имиджевыми амбициями и суровой экономической реальностью.