Запрещенный мотоцикл «Минск»: почему в СССР свернули собственный эндуро с жидкостным охлаждением ради «продвижения» Ижа и какие прорывы он сделал

Почему эндуро «Люкс» и «Лидер» из Минска не дошли до серии в СССР

В 1980-х Минский мотоциклетно-велосипедный завод создал эндуро с мотором мощностью до 20 л. с. и жидкостным охлаждением. Прототипы прошли испытания, но серийное производство так и не стартовало.

В 1980-х Минский мотоциклетно-велосипедный завод создал эндуро с мотором мощностью до 20 л. с. и жидкостным охлаждением. Прототипы прошли испытания, но серийное производство так и не стартовало.

Вместо воздушного охлаждения инженеры Минского мотоциклетно-велосипедного завода применили на 125-кубовом моторе жидкостную систему. Для советского легкого мотоцикла это было необычным техническим решением.

Опытные «Люкс» и «Лидер» дошли до испытаний, но до конвейера не добрались. Их конструкция отличалась от серийного «Минска» по назначению и представляла собой японский эндуро того времени.

Сердцем проекта стал двухтактный двигатель ММВЗ-3.1181 объемом 125 см³ мощностью до 20 л. с.. Для сравнения, серийные дорожные «Мински» развивали около 12 л.с. Мотор получил лепестковый клапан на впуске и пятиступенчатую коробку передач. Жидкостное охлаждение обеспечивает ему более стабильную работу.

Компоновка также подходила для движения вне асфальта: пространственная рама соседствовала с высоким дорожным просветом и внедорожной посадкой. Такой же набор годился для разбитых дорог и лесных троп, а также для дальних поездок. Практический интерес к технике для плохих дорог перекликается с темой внедорожников для дачи , хотя здесь речь идет о мотоциклах.

Но испытания в реальных условиях так и не стартовали, не было на это средства. Для выпуска потребовалось освоить радиатор и насос, изменить систему питания, заводу пришлось бы наладить выпуск дополнительных комплектующих. Это потребовало бы перестройку технологической цепочки и новые расходы для предприятий.

Ведомственные планы также не реализовали проект. Минпредприятию предписывалось выпускать массовые легкие спортивные мотоциклы, тогда как дорожную и более тяжелую технику традиционно связывали с Ижевским заводом. Появление мощного эндуро из Минска позволило бы вступить в противоречие в отрасли.

Версия о прямом запрете ради продвижения ижевских «Планет» и «Юпитеров» часто встречается в автомобильных публикациях. Однако опубликованного приказа с такой же формулировкой или другого надежного документального подтверждения нет. Остановка проекта, вероятнее всего, объяснялась ведомственной конкуренцией и нехваткой финансирования, сказались и ограничения производства. Поэтому основанного официально запрета на выпуск мотоцикла нет.

Позже эндуро появился в Ижевске. «Орион», созданный в конце 1980-х, также остался опытной разработкой: серийному выпуску помешали экономический кризис и распад СССР.