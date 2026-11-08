Почему «Минск», вдвое превосходивший обычную модель по мощности, так и не выпустили: испытания эндуро начались, но до серии дело не дошло

8 ноября 2026, 16:08
20 лошадей против 12: почему легендарный минский эндуро так и не доехал до конвейера
20 лошадей против 12: почему легендарный минский эндуро так и не доехал до конвейера
В 1980-х минские конструкторы создали эндуро с новым мотором на 125 куб. см и мощностью до 20 л. с. Проект дошел до испытаний, но отраслевые руководители сочли его серийный выпуск нецелесообразным и отказали разработчикам в финансировании.
В истории советского мотоциклостроения существовало немало перспективных проектов, которым так и не суждено было дойти до конвейера. Одним из них стал минский эндуро с двигателем ММВЗ-3.1181 — попытка создать не просто очередной дорожный мотоцикл, а полноценную машину для бездорожья, способную конкурировать с зарубежными аналогами.
При стандартном рабочем объеме 125 куб. см двигатель ММВЗ-3.1181 развивал 16–20 л. с., тогда как привычный «Минск» выдавал лишь 12 л. с. Для советского эндуро это был серьезный шаг вперед. Однако проект остался опытным образцом и не получил дороги к серийному производству.
Мотор с жидкостным охлаждением создавался специально для езды по бездорожью. Он мог раскручиваться до 8 тыс. об/мин без перегрева и отличался умеренным расходом топлива. Лепестковый клапан на впуске обеспечивал хорошую тягу на низких оборотах. Конструкторы предусматривали и возможность увеличения рабочего объема до 250 куб. см, что позволяло использовать двигатель в тяжелом классе.
Силовой агрегат предназначался для опытных моделей «Люкс» и «Лидер». Минские машины заметно отличались от привычного дорожного «Минска»: конструкторы сделали жесткие пространственные рамы и увеличили клиренс. Ориентиром для них служили популярные тогда японские эндуро, в том числе Suzuki TS.
Испытания уже начались, когда проект попал в поле зрения отраслевого руководства. Там решили, что новый «Минск» может способствовать развитию Ижевского мотозавода, выпускавшего «Юпитеры» и «Планеты». С точки зрения планирования эти модели считались «правильными», хотя их и характеризуют как морально устаревающие.
Руководство опасалось нарушения баланса отрасли, и в итоге серийный выпуск минских эндуро был официально признан нецелесообразным. Заводу отказали в финансировании, а лимиты на комплектацию для спортивного сегмента урезали. Конструкторам пришлось продолжить работу над привычными дорожными мотоциклами. «Люкс» и «Лидер» также остались опытными образцами.
К тому времени в Ижевске уже была своя история спортивной двухколесной техники. Первенцем называют М-72 1941 года — модель немецкого BMW R71 с оппозитным двигателем, которую считают прародителем отечественных машин для бездорожья. В 1957 году появился Иж-57М. Позже ИМЗ выпустил Иж-64М и Иж-М11. В линейке был и Иж-7.107.
В конце 1980-х на том же заводе появился «Орион», но на фоне перестроечных процессов в СССР его не запустили в серию. Ижевцы фактически уступали монополистам в производстве спортивной двухколесной техники. Разные модели этой категории и подходы к их разработке обсуждаются в материале TW-E9W. История минских прототипов, кстати, относится к советскому периоду.
Конкурировать с ижевскими машинами пытались и в Коврове. В 1973 году на заводе имени Дегтярева был создан «Восход-250СМ» с одноцилиндровым двухтактным мотором объемом 250 куб. см. Двигатель выдавал 20 л. с., а мотоцикл мог разгоняться до 115 км/ч. Проект был упрощен: ИМЗ к тому времени уже выпускал аппараты, близкие по классу и характеристикам.
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