Прошло исследование: Почему МАЗ, который возил ещё наших дедов, больше никому не нужен

14 февраля 2026, 08:17
МАЗ против гигантов: Почему белорусские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
МАЗ против гигантов: Почему белорусские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
Минский автозавод оказался в сложной ситуации: технологическое отставание, ценовое давление и слабый маркетинг мешают ему удерживать долю на рынке грузовиков. Почему это важно для отрасли и какие риски ждут МАЗ - в материале.
Минский автомобильный завод, еще недавно бывший символом белорусского автопрома, сегодня испытывает серьезные трудности, связанные с утратой конкурентоспособности. Ключевой проблемой предприятия стало технологическое отставание: в то время как европейские и китайские производители внедряют автоматические трансмиссии, цифровые системы и двигатели стандарта Евро-6, МАЗ продолжает выпуск техники с устаревшими характеристиками. Несоответствие современным экологическим и технологическим нормам закрывает заводу доступ на развитые рынки и снижает интерес иностранных партнеров, а для масштабной модернизации не хватает финансовых ресурсов.
Предприятие попало в ценовую ловушку: его техника слишком проста для требовательной Европы, но при этом не настолько дешева, чтобы выигрывать ценовую войну у Китая. Конкуренты из Поднебесной активно используют гибкие лизинговые программы и предлагают достойное оснащение за небольшие деньги, в то время как МАЗ не может обеспечить столь же выгодные условия. Даже уступая в цене именитым брендам, последние выигрывают за счет развитой сервисной сети и гарантий, чего белорусскому заводу остро не хватает за пределами традиционных рынков сбыта.
Серьезным тормозом развития является и устаревший подход к маркетингу. Имидж МАЗа до сих пор ассоциируется с «советским» наследием, что для большинства современных клиентов означает отсутствие инноваций и негибкость. В то время как мировые бренды активно работают в цифровой среде, сотрудничают с блогерами и формируют образ современной и надежной техники, белорусский завод ограничивается участием в локальных выставках и публикациями в государственных СМИ.
Проблемы с послепродажным обслуживанием подрывают доверие к бренду в странах СНГ, которые исторически были ключевым рынком для завода. Отсутствие разветвленной сети сервисных центров и перебои с наличием запчастей являются критичным для бизнеса клиентов, тогда как конкуренты обеспечивают прозрачные гарантии и оперативный ремонт. Для восстановления позиций МАЗу необходимо срочно развивать дилерскую сеть и обучать иностранных специалистов.
Несмотря на богатый инженерный опыт, одного этого потенциала уже недостаточно для выживания в современных реалиях. Чтобы не остаться на обочине прогресса, заводу предстоит решать комплекс задач: от обновления технологической базы до перестройки системы сбыта и сервиса. Без масштабной модернизации и открытости к мировым трендам предприятие рискует навсегда закрепиться в статусе консервативного и маловостребованного производителя.
Временной ресурс для кардинальных перемен стремительно сокращается. Если МАЗ не совершит качественный рывок в сторону повышения эффективности, качества и уровня сервиса, его место на рынке окончательно займут более динамичные и гибкие конкуренты. В этом случае богатая история завода рискует остаться лишь частью прошлого, не сумевшей вписаться в требования новой экономики.
Похожие материалы MAZ
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
Похожие материалы MAZ
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее