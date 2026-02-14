Прошло исследование: Почему МАЗ, который возил ещё наших дедов, больше никому не нужен

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 08:17

Минский автозавод оказался в сложной ситуации: технологическое отставание, ценовое давление и слабый маркетинг мешают ему удерживать долю на рынке грузовиков. Почему это важно для отрасли и какие риски ждут МАЗ - в материале.

Минский автомобильный завод, еще недавно бывший символом белорусского автопрома, сегодня испытывает серьезные трудности, связанные с утратой конкурентоспособности. Ключевой проблемой предприятия стало технологическое отставание: в то время как европейские и китайские производители внедряют автоматические трансмиссии, цифровые системы и двигатели стандарта Евро-6, МАЗ продолжает выпуск техники с устаревшими характеристиками. Несоответствие современным экологическим и технологическим нормам закрывает заводу доступ на развитые рынки и снижает интерес иностранных партнеров, а для масштабной модернизации не хватает финансовых ресурсов.

Предприятие попало в ценовую ловушку: его техника слишком проста для требовательной Европы, но при этом не настолько дешева, чтобы выигрывать ценовую войну у Китая. Конкуренты из Поднебесной активно используют гибкие лизинговые программы и предлагают достойное оснащение за небольшие деньги, в то время как МАЗ не может обеспечить столь же выгодные условия. Даже уступая в цене именитым брендам, последние выигрывают за счет развитой сервисной сети и гарантий, чего белорусскому заводу остро не хватает за пределами традиционных рынков сбыта.

Серьезным тормозом развития является и устаревший подход к маркетингу. Имидж МАЗа до сих пор ассоциируется с «советским» наследием, что для большинства современных клиентов означает отсутствие инноваций и негибкость. В то время как мировые бренды активно работают в цифровой среде, сотрудничают с блогерами и формируют образ современной и надежной техники, белорусский завод ограничивается участием в локальных выставках и публикациями в государственных СМИ.

Проблемы с послепродажным обслуживанием подрывают доверие к бренду в странах СНГ, которые исторически были ключевым рынком для завода. Отсутствие разветвленной сети сервисных центров и перебои с наличием запчастей являются критичным для бизнеса клиентов, тогда как конкуренты обеспечивают прозрачные гарантии и оперативный ремонт. Для восстановления позиций МАЗу необходимо срочно развивать дилерскую сеть и обучать иностранных специалистов.

Несмотря на богатый инженерный опыт, одного этого потенциала уже недостаточно для выживания в современных реалиях. Чтобы не остаться на обочине прогресса, заводу предстоит решать комплекс задач: от обновления технологической базы до перестройки системы сбыта и сервиса. Без масштабной модернизации и открытости к мировым трендам предприятие рискует навсегда закрепиться в статусе консервативного и маловостребованного производителя.

Временной ресурс для кардинальных перемен стремительно сокращается. Если МАЗ не совершит качественный рывок в сторону повышения эффективности, качества и уровня сервиса, его место на рынке окончательно займут более динамичные и гибкие конкуренты. В этом случае богатая история завода рискует остаться лишь частью прошлого, не сумевшей вписаться в требования новой экономики.

Упомянутые марки: МАЗ
