Тысячи тонн топлива в плюсе: как модернизация МТЗ помогает экономить ресурсы без остановки конвейера

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

21 июля 2026, 08:46

Минский тракторный завод внедряет новые индукционные печи в литейном производстве

Минский тракторный завод внедряет новые индукционные печи в литейном производстве

Тысячи тонн топлива в плюсе: как модернизация МТЗ помогает экономить ресурсы без остановки конвейера

Минский тракторный завод внедряет новые индукционные печи в литейном производстве

Минский тракторный завод запускает масштабную модернизацию литейного цеха: старые коксовые вагранки уступают место современным индукционным печам. Это решение может изменить подход к энергосбережению на предприятии и повлиять на экономику производства. Какие задачи стоят перед заводом и что даст обновление - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие перемены затрагивают не только сам МТЗ, но и всю отрасль.

Минский тракторный завод запускает масштабную модернизацию литейного цеха: старые коксовые вагранки уступают место современным индукционным печам. Это решение может изменить подход к энергосбережению на предприятии и повлиять на экономику производства. Какие задачи стоят перед заводом и что даст обновление - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие перемены затрагивают не только сам МТЗ, но и всю отрасль.

Минский тракторный завод продолжает курс на технологическое обновление, делая ставку на современные решения в металлургии. В литейном цехе №1 стартовал проект по замене устаревших коксовых вагранок на новые индукционные плавильные агрегаты, произведенные в Китае. Как отмечают специалисты, этот шаг позволит не только повысить производительность, но и существенно снизить энергозатраты, что особенно актуально в условиях роста цен на энергоресурсы.

По словам Владислава Дашина, исполняющего обязанности заместителя технического директора по подготовке металлургического производства и главного металлурга ОАО «МТЗ», переоснащение литейного цеха - часть комплексной программы по повышению эффективности. Как сообщает Трактор.бел, предприятие уже реализовало ряд проектов в сфере энергосбережения. Например, внедрение автоматических дисковых отрезных станков в кузнечном цехе позволило ежегодно экономить около 1,5 тысячи тонн условного топлива. Модернизация термической печи в литейном цехе №3 с автоматической системой контроля и регулирования газоснабжения принесла еще более 250 тонн экономии топлива в год.

В числе последних инициатив - установка современного закалочно-отпускного агрегата в сталелитейном цехе и монтаж дробеметных камер для очистки литья во втором литейном цехе. Эти меры направлены на повышение качества продукции и снижение производственных издержек. По данным Трактор.бел, все проекты реализуются поэтапно, чтобы не останавливать основной производственный процесс.

Если говорить о тенденциях, то переход на индукционные печи - не просто технологическая замена оборудования. Это отражение общемирового тренда на экологизацию и повышение энергоэффективности промышленных предприятий. Индукционные агрегаты отличаются более чистым процессом плавки, меньшим выбросом вредных веществ и возможностью точного контроля температуры. Для МТЗ это означает не только экономию ресурсов, но и соответствие современным стандартам качества.

Внедрение новых индукционных печей может стать примером для других предприятий отрасли, демонстрируя, как грамотная модернизация позволяет снижать издержки и повышать конкурентоспособность. Судя по имеющимся данным, МТЗ продолжает следовать курсу на обновление, что может положительно сказаться на всей цепочке поставок и качестве конечной продукции. Не исключено, что подобные решения в будущем станут стандартом для крупных промышленных предприятий региона.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Набережные Челны Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться