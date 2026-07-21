Тысячи тонн топлива в плюсе: как модернизация МТЗ помогает экономить ресурсы без остановки конвейера

Минский тракторный завод внедряет новые индукционные печи в литейном производстве

Минский тракторный завод запускает масштабную модернизацию литейного цеха: старые коксовые вагранки уступают место современным индукционным печам. Это решение может изменить подход к энергосбережению на предприятии и повлиять на экономику производства. Какие задачи стоят перед заводом и что даст обновление - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие перемены затрагивают не только сам МТЗ, но и всю отрасль.

Минский тракторный завод запускает масштабную модернизацию литейного цеха: старые коксовые вагранки уступают место современным индукционным печам. Это решение может изменить подход к энергосбережению на предприятии и повлиять на экономику производства. Какие задачи стоят перед заводом и что даст обновление - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие перемены затрагивают не только сам МТЗ, но и всю отрасль.

Минский тракторный завод продолжает курс на технологическое обновление, делая ставку на современные решения в металлургии. В литейном цехе №1 стартовал проект по замене устаревших коксовых вагранок на новые индукционные плавильные агрегаты, произведенные в Китае. Как отмечают специалисты, этот шаг позволит не только повысить производительность, но и существенно снизить энергозатраты, что особенно актуально в условиях роста цен на энергоресурсы.

По словам Владислава Дашина, исполняющего обязанности заместителя технического директора по подготовке металлургического производства и главного металлурга ОАО «МТЗ», переоснащение литейного цеха - часть комплексной программы по повышению эффективности. Как сообщает Трактор.бел, предприятие уже реализовало ряд проектов в сфере энергосбережения. Например, внедрение автоматических дисковых отрезных станков в кузнечном цехе позволило ежегодно экономить около 1,5 тысячи тонн условного топлива. Модернизация термической печи в литейном цехе №3 с автоматической системой контроля и регулирования газоснабжения принесла еще более 250 тонн экономии топлива в год.

В числе последних инициатив - установка современного закалочно-отпускного агрегата в сталелитейном цехе и монтаж дробеметных камер для очистки литья во втором литейном цехе. Эти меры направлены на повышение качества продукции и снижение производственных издержек. По данным Трактор.бел, все проекты реализуются поэтапно, чтобы не останавливать основной производственный процесс.

Если говорить о тенденциях, то переход на индукционные печи - не просто технологическая замена оборудования. Это отражение общемирового тренда на экологизацию и повышение энергоэффективности промышленных предприятий. Индукционные агрегаты отличаются более чистым процессом плавки, меньшим выбросом вредных веществ и возможностью точного контроля температуры. Для МТЗ это означает не только экономию ресурсов, но и соответствие современным стандартам качества.

Внедрение новых индукционных печей может стать примером для других предприятий отрасли, демонстрируя, как грамотная модернизация позволяет снижать издержки и повышать конкурентоспособность. Судя по имеющимся данным, МТЗ продолжает следовать курсу на обновление, что может положительно сказаться на всей цепочке поставок и качестве конечной продукции. Не исключено, что подобные решения в будущем станут стандартом для крупных промышленных предприятий региона.