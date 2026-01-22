Тракторы Беларус хотят собирать в сердце Африки — что скрывается за переговорами

Минский тракторный завод выходит на рынок Танзании: там будут собирать тракторы

Белорусские тракторы могут начать собирать в Танзании. Делегация из Африки уже оценила производство. Подробности сделки держатся в секрете. Впереди — новые шаги по экспансии на континент.

Минский тракторный завод неожиданно оказался в центре внимания африканского бизнеса. Делегация из Танзании прибыла в Беларусь, чтобы не только познакомиться с производством, но и обсудить запуск сборочного цеха на своей территории. Это не просто визит вежливости — стороны уже подписали соглашение о поставках техники, а теперь обсуждают куда более амбициозные планы.

Встреча началась с переговоров с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. После этого гости отправились на МТЗ, где им показали не только современные тракторы, но и сам процесс их сборки. Африканские партнеры проявили живой интерес к деталям производства, а также к возможностям адаптации техники под местные условия.

История этого сотрудничества берет начало еще в 2025 году, когда премьер-министр Танзании Кассим Маджалива Маджалива приезжал в Минск с официальным визитом. Тогда стороны впервые заговорили о совместных проектах. Прошло полгода — и вот уже подписан контракт на поставку тракторов. Финансовую поддержку, как стало известно, обеспечивает Банк развития. Не исключено, что именно он поможет и с организацией сборочного производства в Танзании.

Пока детали сделки не раскрываются. Известно лишь, что белорусские тракторы будут дорабатываться с учетом специфики африканского климата и особенностей местного сельского хозяйства. Делегация Танзании, возглавляемая директором Kiluwa Steel Group Company Мохамедом Килува, не ограничилась экскурсиями по заводу. Гости посетили выставку техники BELARUS, заглянули в цеха и даже побывали в музее предприятия.

Для МТЗ африканский рынок — не новинка. Завод давно поставляет свою продукцию в страны континента, среди которых Нигер, Зимбабве, Алжир. В 2026 году предприятие планирует отправить в Африку около 6000 тракторов. Особым спросом пользуются бюджетные модели мощностью от 80 до 150 лошадиных сил. Руководство завода уверяет, что логистика отлажена, а спрос на технику стабильно растет.

Интересно, что МТЗ не ограничивается только экспортом готовых машин. В последние годы завод активно развивает сеть сборочных производств за рубежом. Уже есть опыт работы в ЮАР, где в Ричардс-Бей собирают белорусские тракторы, а также попытки возобновить производство в Эфиопии. Теперь к этому списку может присоединиться и Танзания.

Судя по всему, белорусская техника становится все более заметной на африканском рынке. Для местных фермеров и коммунальных служб это шанс получить доступную и надежную технику, а для МТЗ — возможность закрепиться в новом регионе. Впрочем, пока рано говорить о масштабах будущего производства. Все будет зависеть от того, насколько быстро стороны смогут договориться о деталях и наладить совместную работу.

Сейчас же деловые круги Танзании продолжают изучать белорусский опыт. Впереди — новые раунды переговоров, обсуждение технических нюансов и, возможно, первые шаги к запуску сборочного цеха. Для МТЗ это шанс не только увеличить экспорт, но и стать частью глобального рынка сельхозтехники. А для Танзании — возможность сделать шаг вперед в развитии собственного машиностроения.