Тракторы Беларус хотят собирать в сердце Африки — что скрывается за переговорами

22 января 2026, 08:25
Минский тракторный завод выходит на рынок Танзании: там будут собирать тракторы
Минский тракторный завод выходит на рынок Танзании: там будут собирать тракторы
Белорусские тракторы могут начать собирать в Танзании. Делегация из Африки уже оценила производство. Подробности сделки держатся в секрете. Впереди — новые шаги по экспансии на континент.
Минский тракторный завод неожиданно оказался в центре внимания африканского бизнеса. Делегация из Танзании прибыла в Беларусь, чтобы не только познакомиться с производством, но и обсудить запуск сборочного цеха на своей территории. Это не просто визит вежливости — стороны уже подписали соглашение о поставках техники, а теперь обсуждают куда более амбициозные планы.
Встреча началась с переговоров с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. После этого гости отправились на МТЗ, где им показали не только современные тракторы, но и сам процесс их сборки. Африканские партнеры проявили живой интерес к деталям производства, а также к возможностям адаптации техники под местные условия.
История этого сотрудничества берет начало еще в 2025 году, когда премьер-министр Танзании Кассим Маджалива Маджалива приезжал в Минск с официальным визитом. Тогда стороны впервые заговорили о совместных проектах. Прошло полгода — и вот уже подписан контракт на поставку тракторов. Финансовую поддержку, как стало известно, обеспечивает Банк развития. Не исключено, что именно он поможет и с организацией сборочного производства в Танзании.
Пока детали сделки не раскрываются. Известно лишь, что белорусские тракторы будут дорабатываться с учетом специфики африканского климата и особенностей местного сельского хозяйства. Делегация Танзании, возглавляемая директором Kiluwa Steel Group Company Мохамедом Килува, не ограничилась экскурсиями по заводу. Гости посетили выставку техники BELARUS, заглянули в цеха и даже побывали в музее предприятия.
Для МТЗ африканский рынок — не новинка. Завод давно поставляет свою продукцию в страны континента, среди которых Нигер, Зимбабве, Алжир. В 2026 году предприятие планирует отправить в Африку около 6000 тракторов. Особым спросом пользуются бюджетные модели мощностью от 80 до 150 лошадиных сил. Руководство завода уверяет, что логистика отлажена, а спрос на технику стабильно растет.
Интересно, что МТЗ не ограничивается только экспортом готовых машин. В последние годы завод активно развивает сеть сборочных производств за рубежом. Уже есть опыт работы в ЮАР, где в Ричардс-Бей собирают белорусские тракторы, а также попытки возобновить производство в Эфиопии. Теперь к этому списку может присоединиться и Танзания.
Судя по всему, белорусская техника становится все более заметной на африканском рынке. Для местных фермеров и коммунальных служб это шанс получить доступную и надежную технику, а для МТЗ — возможность закрепиться в новом регионе. Впрочем, пока рано говорить о масштабах будущего производства. Все будет зависеть от того, насколько быстро стороны смогут договориться о деталях и наладить совместную работу.
Сейчас же деловые круги Танзании продолжают изучать белорусский опыт. Впереди — новые раунды переговоров, обсуждение технических нюансов и, возможно, первые шаги к запуску сборочного цеха. Для МТЗ это шанс не только увеличить экспорт, но и стать частью глобального рынка сельхозтехники. А для Танзании — возможность сделать шаг вперед в развитии собственного машиностроения.
Похожие материалы
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.01.2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.01.2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.Читать далее