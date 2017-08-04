4 августа 2017, 14:45

Минтранс может отменить налог на «зеленый» транспорт

В Минтрансе РФ обсуждается вопрос обнуления ставки транспортного налога для автомобилей, которые оснащены гибридной силовой установкой или полностью электрическим агрегатом. По словам заместителя министра ведомства Николая Асаула, к единому мнению пока прийти не удалось, конкретные решения еще не приняты.
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Подобные обсуждения периодически возникают в Министерстве, но прийти к единогласному принятию нововведений до сих пор не удалось. Отмена транспортного налога для экологических автомобилей сильно отразится на доходной базе. Также этот налог является источником пополняемости бюджетов регионов.

Асаул заметил, что транспортный налог должен варьироваться в зависимости от экологического класса транспортного средства. Более того, бесплатные парковки для электических автомобилей тоже пока остаются открытым вопросом. Отчасти принятие этого решения лежит на региональных властях, которые должны озвучить необходимые решения. В первую очередь это может нанести ущерб региональным бюджетам. На федеральном уровне такие нововведения не планируются.

Плюсы и минусы
Стимулирование продаж экологически чистого транспортаЭто может повлечь значительные расходы регионального бюджета
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Минтранс может отменить налог на «зеленый» транспорт
{{material_120382}}Подобные обсуждения периодически возникают в Министерстве, но прийти к единогласному принятию нововведений до сих пор не удалось. Отмена транспортного налога для экологических автомобилей сильно отразится на доходной базе. Также этот налог является источником пополняемости бюджетов регионов.Асаул заметил, что транспортный налог должен варьироваться в зависимости от экологического класса транспортного средства. Более того, бесплатные парковки для электических автомобилей тоже пока остаются открытым вопросом. Отчасти принятие этого решения лежит на региональных властях, которые должны озвучить необходимые решения. В первую очередь это может нанести ущерб региональным бюджетам. На федеральном уровне такие нововведения не планируются.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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