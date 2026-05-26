Почему даже мотоциклисты спорят, стоит ли пускать их на выделенные полосы - и чем закончился провальный эксперимент в Москве

Минтранс обсуждает допуск мотоциклистов на полосы для общественного транспорта

Минтранс вновь рассматривает идею разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Вопрос не нов, но сейчас обсуждение набрало обороты: эксперты спорят о безопасности, а водители ждут перемен. Почему эта тема снова на повестке и какие подводные камни мешают принятию решения - разбираемся подробно.

Возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта вновь оказалась в центре внимания. Для российских автомобилистов это не просто очередная инициатива - речь идет о потенциальных изменениях в привычной организации дорожного движения, которые могут затронуть как владельцев мотоциклов, так и всех участников транспортного потока. Как пишет ТАСС, Минтранс сейчас активно изучает этот вопрос, и обсуждение ведется на самом высоком уровне.

Министр транспорта Андрей Никитин, который сам не скрывает своей симпатии к мотоциклам, отметил, что лично поддерживает идею, но как чиновник подчеркивает: безопасность должна быть на первом месте. Он напомнил, что подобные предложения обсуждаются уже не первый год. В Москве даже проводился эксперимент, когда мотоциклистам разрешили пользоваться выделенными полосами на отдельных участках. Однако результаты оказались далеки от ожидаемых - тест признали неудачным, и после этого ни одна из законодательных инициатив не была реализована.

Проблем у этой идеи хватает. Например, на некоторых выделенных полосах установлены знаки «кирпич», которые разрешают проезд только автобусам, а для остальных транспортных средств, включая мотоциклы, это прямой путь к штрафу. Кроме того, если автобус останавливается на остановке, а выделенная полоса отделена сплошной линией, мотоциклисту приходится либо нарушать правила, либо ждать, что создает дополнительные риски и неудобства.

Эксперты в транспортной сфере не спешат поддерживать инициативу. Основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов считает, что разрешение мотоциклистам ездить по выделенным полосам не принесет пользы ни самим байкерам, ни общественному транспорту. По его словам, большинство мотоциклистов и так свободно перемещаются по городу, а появление их на выделенках может создать помехи для автобусов и троллейбусов. Смирнов отмечает, что правовой статус мотоциклистов на таких полосах остается неясным, а смешение разных видов транспорта на одной полосе может привести к новым конфликтам и аварийным ситуациям.

Интересно, что даже среди самих мотоциклистов нет единого мнения. Основатель мотошколы «Неваляшка» Дмитрий Смокин, разработавший собственную методику безопасного вождения, считает, что если разрешить движение по выделенкам, количество мотоциклистов на правой полосе вырастет в разы. Это приведет к заторам, особенно в местах, где полоса используется для поворотов или выезда из дворов. Смокин подчеркивает: сейчас вероятность столкновения на выделенной полосе минимальна, но если туда пустить мотоциклы и мопеды, аварий станет больше, а общественный транспорт столкнется с новыми препятствиями.

Вопрос о допуске мотоциклистов на выделенные полосы не нов для российских дорог. Как показывает опыт, любые изменения в правилах требуют тщательной проработки и учета всех нюансов. Например, в других странах подобные меры вводились только после длительных обсуждений и с учетом особенностей городской инфраструктуры. Важно помнить, что в России уже есть примеры, когда попытки изменить правила приводили к неожиданным последствиям - например, обсуждение судьбы праворульных автомобилей и связанных с ними дорожных знаков, о чем недавно рассказывалось в материале о новых подходах к регулированию правого руля.

В заключение стоит отметить: несмотря на активное обсуждение, пока ни одна из инициатив по допуску мотоциклистов на выделенные полосы не была реализована на практике. Причины - сложность интеграции новых правил, необходимость адаптации дорожной инфраструктуры и отсутствие единого мнения среди экспертов и самих водителей. В ближайшее время Минтранс продолжит анализировать ситуацию, чтобы принять решение, которое будет учитывать интересы всех участников дорожного движения и обеспечит максимальную безопасность на дорогах.