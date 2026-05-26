Почему даже мотоциклисты спорят, стоит ли пускать их на выделенные полосы - и чем закончился провальный эксперимент в Москве

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 08:13

Минтранс обсуждает допуск мотоциклистов на полосы для общественного транспорта

Минтранс обсуждает допуск мотоциклистов на полосы для общественного транспорта

Почему даже мотоциклисты спорят, стоит ли пускать их на выделенные полосы - и чем закончился провальный эксперимент в Москве

Минтранс обсуждает допуск мотоциклистов на полосы для общественного транспорта

Минтранс вновь рассматривает идею разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Вопрос не нов, но сейчас обсуждение набрало обороты: эксперты спорят о безопасности, а водители ждут перемен. Почему эта тема снова на повестке и какие подводные камни мешают принятию решения - разбираемся подробно.

Минтранс вновь рассматривает идею разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Вопрос не нов, но сейчас обсуждение набрало обороты: эксперты спорят о безопасности, а водители ждут перемен. Почему эта тема снова на повестке и какие подводные камни мешают принятию решения - разбираемся подробно.

Возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта вновь оказалась в центре внимания. Для российских автомобилистов это не просто очередная инициатива - речь идет о потенциальных изменениях в привычной организации дорожного движения, которые могут затронуть как владельцев мотоциклов, так и всех участников транспортного потока. Как пишет ТАСС, Минтранс сейчас активно изучает этот вопрос, и обсуждение ведется на самом высоком уровне.

Министр транспорта Андрей Никитин, который сам не скрывает своей симпатии к мотоциклам, отметил, что лично поддерживает идею, но как чиновник подчеркивает: безопасность должна быть на первом месте. Он напомнил, что подобные предложения обсуждаются уже не первый год. В Москве даже проводился эксперимент, когда мотоциклистам разрешили пользоваться выделенными полосами на отдельных участках. Однако результаты оказались далеки от ожидаемых - тест признали неудачным, и после этого ни одна из законодательных инициатив не была реализована.

Проблем у этой идеи хватает. Например, на некоторых выделенных полосах установлены знаки «кирпич», которые разрешают проезд только автобусам, а для остальных транспортных средств, включая мотоциклы, это прямой путь к штрафу. Кроме того, если автобус останавливается на остановке, а выделенная полоса отделена сплошной линией, мотоциклисту приходится либо нарушать правила, либо ждать, что создает дополнительные риски и неудобства.

Эксперты в транспортной сфере не спешат поддерживать инициативу. Основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов считает, что разрешение мотоциклистам ездить по выделенным полосам не принесет пользы ни самим байкерам, ни общественному транспорту. По его словам, большинство мотоциклистов и так свободно перемещаются по городу, а появление их на выделенках может создать помехи для автобусов и троллейбусов. Смирнов отмечает, что правовой статус мотоциклистов на таких полосах остается неясным, а смешение разных видов транспорта на одной полосе может привести к новым конфликтам и аварийным ситуациям.

Интересно, что даже среди самих мотоциклистов нет единого мнения. Основатель мотошколы «Неваляшка» Дмитрий Смокин, разработавший собственную методику безопасного вождения, считает, что если разрешить движение по выделенкам, количество мотоциклистов на правой полосе вырастет в разы. Это приведет к заторам, особенно в местах, где полоса используется для поворотов или выезда из дворов. Смокин подчеркивает: сейчас вероятность столкновения на выделенной полосе минимальна, но если туда пустить мотоциклы и мопеды, аварий станет больше, а общественный транспорт столкнется с новыми препятствиями.

Вопрос о допуске мотоциклистов на выделенные полосы не нов для российских дорог. Как показывает опыт, любые изменения в правилах требуют тщательной проработки и учета всех нюансов. Например, в других странах подобные меры вводились только после длительных обсуждений и с учетом особенностей городской инфраструктуры. Важно помнить, что в России уже есть примеры, когда попытки изменить правила приводили к неожиданным последствиям - например, обсуждение судьбы праворульных автомобилей и связанных с ними дорожных знаков, о чем недавно рассказывалось в материале о новых подходах к регулированию правого руля.

В заключение стоит отметить: несмотря на активное обсуждение, пока ни одна из инициатив по допуску мотоциклистов на выделенные полосы не была реализована на практике. Причины - сложность интеграции новых правил, необходимость адаптации дорожной инфраструктуры и отсутствие единого мнения среди экспертов и самих водителей. В ближайшее время Минтранс продолжит анализировать ситуацию, чтобы принять решение, которое будет учитывать интересы всех участников дорожного движения и обеспечит максимальную безопасность на дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Воронеж Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться