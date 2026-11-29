29 ноября 2026, 20:51
Минтранс и «Автодор» вновь обсуждают бесплатный проезд по платным дорогам
Минтранс и «Автодор» вновь обсуждают бесплатный проезд по платным дорогам
Минтранс и «Автодор» обсуждают льготу на 2027 год. Сейчас бесплатный проезд действует до конца 2026 года. С 2025 года льгота доступна машинам российской сборки при регистрации и подключении транспондера T-pass.
Чтобы получить право на бесплатный проезд, электромобиль необходимо зарегистрировать в программе «Автодора» и подключить к нему транспондер T-pass с соответствующей отметкой. Машина должна быть произведена и зарегистрирована в России, а силовая установка должна работать только на электричестве: гибриды в программу не входят. Регистрация автомобиля и транспондера обязательна.
Минтранс и «Автодор» обсуждают продление бесплатного проезда российских электромобилей на 2027 год. Министр транспорта Дмитрий Ядров рассказал об этом в интервью ТАСС. Решение пока не принято: ведомство и госкомпания изучают статистику и оценивают условия поддержки на следующий год.
По словам Ядрова, для льготы нужен взвешенный экономический расчет. Минтранс и «Автодор» анализируют данные, чтобы определить условия возможного продолжения программы. Сейчас она действует до 31 декабря 2026 года.
Программа заработала 1 марта 2023 года. Сначала бесплатным проездом могли пользоваться владельцы электромобилей независимо от страны производства. С 10 января 2025 года льготу оставили только для электромобилей российского производства.
Бесплатно проехать можно по платным участкам М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина». В список также входят участки М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток», а ещё Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Льгота действует на участках, которые обслуживает соответствующий оператор, а не автоматически на всей трассе.
В программе участвуют модели Evolute, «Москвич 3е», «Амберавто А5» и Lada Ellada. В списке также Lada e-Largus, «Газель e-NN», «Газель e-City» и электрические грузовики «ЭМ-Рус». Гибридные автомобили в акции не участвуют.
Для получения льготы владельцу необходимо зарегистрировать машину в программе «Автодора» и подключить транспондер T-pass с соответствующей отметкой. Продление на 2027 год пока прорабатывают.
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