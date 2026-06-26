Не только владелец: кому придётся платить за аварию с беспилотным авто - новые правила Минтранса

26 июня 2026, 14:23
Минтранс определил, кто будет отвечать за аварии с беспилотными авто
Минтранс определил, кто будет отвечать за аварии с беспилотными авто
Минтранс внес ясность в вопрос: кто возместит ущерб, если беспилотник попал в аварию. Теперь ответственность будет распределяться по-новому, и это касается не только владельцев, но и производителей. Какие нюансы учтены в законе и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.
Российских автомобилистов ждет важное изменение: теперь в случае аварии с участием беспилотного транспорта виновного будут определять по-новому. Минтранс официально разъяснил, как будет работать система ответственности, если на дороге случится ДТП с участием высокоавтоматизированных транспортных средств. Это касается не только владельцев, но и разработчиков, производителей и даже сервисных центров.
Как сообщает Autonews, в базовой ситуации ущерб пострадавшему возмещает владелец беспилотника. Однако если причиной аварии станет производственный дефект, сбой программного обеспечения или нарушение правил дорожного движения, ответственность ляжет уже на изготовителя или разработчика. В случае некачественного ремонта отвечать придется сервисному центру, а при несанкционированном вмешательстве - владельцу.
Законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС), который обсуждается с января, вводит принципиально новый подход к распределению ответственности. Теперь пострадавший не останется без компенсации из-за сложных технических разбирательств - виновного определят по четкой цепочке. В Минтрансе подчеркивают: базовая конструкция закона предполагает, что вред возмещает владелец, но если вина лежит на другом участнике цепочки, именно он будет отвечать.
Введение таких правил особенно актуально на фоне роста числа беспилотных автомобилей на российских дорогах. Недавно, например, грузовик от «Яндекса» успешно проехал по трассе М-11 на автопилоте, хотя за рулем находился водитель. Это показывает, что технологии быстро внедряются, а значит, вопросы ответственности становятся все более острыми.
Интересно, что похожие вопросы безопасности и ответственности поднимались и при обсуждении новых российских электромобилей. Например, результаты краш-тестов отечественного электрокара вызвали немало споров среди экспертов, как видно из материала о проверке безопасности «Атома». Это подчеркивает, насколько важно заранее прорабатывать юридические и технические нюансы при внедрении новых технологий.
Для справки: законопроект о ВАТС определяет, кто именно из участников процесса - владелец, производитель, разработчик или сервис - будет нести ответственность в каждом конкретном случае. Такой подход позволяет избежать затяжных споров и ускоряет получение компенсаций пострадавшими. По мнению специалистов, это может стать примером для других стран, где беспилотные технологии только начинают внедряться. Важно отметить, что окончательное принятие закона еще впереди, но уже сейчас ясно: правила игры на рынке беспилотников меняются, и всем участникам стоит быть готовыми к новым требованиям.
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