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6 марта 2020, 19:39

Минтранс определился с процедурой техосмотра

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Фото: kolesa.ru
В России министерство транспорта приняло решение о том, как необходимо фиксировать прохождение техосмотра. Количество обязательных фотографий уменьшили, но геолокация должна быть точной.
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Вокруг новой системы прохождения техосмотра идут бурные дискуссии не первый год. Министерство транспорта после долгих обсуждений внесло окончательные поправки в новые стандарты прохождения ТО. Требования должны вступить в силу уже с июня.

По новой версии законопроекта операторы техосмотра должны будут делать фотографии автомобилей только один раз, но при этом к снимкам привязывать геолокацию. Географические данные должны точно совпадать с местоположением помещения, где проходит осмотр. Фотографировать автомобиль во время прохождения ТО не нужно. Также отпала необходимость фотографировать передние части прицепов и полуприцепов, VIN-коды автомобилей.

Напомним, что ранее погрешность в геолокации допускалась в 150 метров, а фотографировать автомобиль требовали до, во время и после техосмотра. На снимках должны были четко видны цвет, марка, номер автомобиля. Получается, что с одной стороны операторам упростили задачу, но с другой усложнили. Потому что в условиях плотной городской застройки добиться 100% совпадения геолокации очень сложно. Чтобы избежать подделок, операторы будут вынуждены защищать снимки усиленной цифровой подписью. Фотографии с техосмотра загрузят к данным диагностической карты.
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Минтранс определился с процедурой техосмотра
{{material_129096}}Вокруг новой системы прохождения техосмотра идут бурные дискуссии не первый год. Министерство транспорта после долгих обсуждений внесло окончательные поправки в новые стандарты прохождения ТО. Требования должны вступить в силу уже с июня.По новой версии законопроекта операторы техосмотра должны будут делать фотографии автомобилей только один раз, но при этом к снимкам привязывать геолокацию. Географические данные должны точно совпадать с местоположением помещения, где проходит осмотр. Фотографировать автомобиль во время прохождения ТО не нужно. Также отпала необходимость фотографировать передние части прицепов и полуприцепов, VIN-коды автомобилей.Напомним, что ранее погрешность в геолокации допускалась в 150 метров, а фотографировать автомобиль требовали до, во время и после техосмотра. На снимках должны были четко видны цвет, марка, номер автомобиля. Получается, что с одной стороны операторам упростили задачу, но с другой усложнили. Потому что в условиях плотной городской застройки добиться 100% совпадения геолокации очень сложно. Чтобы избежать подделок, операторы будут вынуждены защищать снимки усиленной цифровой подписью. Фотографии с техосмотра загрузят к данным диагностической карты.
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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