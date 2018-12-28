28 декабря 2018, 12:06

Минтранс поддержал снижение ненаказуемого превышения до 10 км/ч

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Министерство транспорта РФ поддерживает ужесточение скоростного режима. В ведомстве одобряют идею снизить «нештрафуемый» порог превышения с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Минтранс поддержал снижение ненаказуемого превышения до 10 км/ч
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В начале декабря власти вновь заговорили о необходимости ужесточить контроль за соблюдением скорости. Сначала с предложением вернуться к прежнему порогу в 10 км/ч выступил глава транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов. Затем в поддержку инициативы высказался глава ГИБДД Михаил Черников. В середине декабря правительство поручило МВД и Минтрансу проработать данный вопрос.

Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что ведомство готово поддержать законопроект о снижении ненаказуемого порога до 10 км/ч. Специалисты Минтранса изучили ситуацию и пришли к выводу, что такое решение возможно. В большинстве стран допустимое превышение составляет 5 – 10 км/ч, а в некоторых - такое понятие и вовсе отсутствует.

В России порог допустимого превышения увеличили до 20 км/ч с 1 марта 2013 года. Это привело к росту фактической скорости потока на российских дорогах. Поэтому Евгений Дитрих предлагает одновременно со снижением порога до 10 км/ч, повысить скоростной лимит там, где это возможно – в первую очередь, на загородных трассах. По статистике, на скоростных участках федеральных магистралей аварийность ниже, чем на дорогах со стандартным ограничением в 90 км/ч.
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пишете "на порядок"- это значит в 10 раз... учите матчасть
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Минтранс поддержал снижение ненаказуемого превышения до 10 км/ч
{{material_125287}}В начале декабря власти вновь заговорили о необходимости ужесточить контроль за соблюдением скорости. Сначала с предложением вернуться к прежнему порогу в 10 км/ч выступил глава транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов. Затем в поддержку инициативы высказался глава ГИБДД Михаил Черников. В середине декабря правительство поручило МВД и Минтрансу проработать данный вопрос.Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что ведомство готово поддержать законопроект о снижении ненаказуемого порога до 10 км/ч. Специалисты Минтранса изучили ситуацию и пришли к выводу, что такое решение возможно. В большинстве стран допустимое превышение составляет 5 – 10 км/ч, а в некоторых - такое понятие и вовсе отсутствует.В России порог допустимого превышения увеличили до 20 км/ч с 1 марта 2013 года. Это привело к росту фактической скорости потока на российских дорогах. Поэтому Евгений Дитрих предлагает одновременно со снижением порога до 10 км/ч, повысить скоростной лимит там, где это возможно – в первую очередь, на загородных трассах. По статистике, на скоростных участках федеральных магистралей аварийность ниже, чем на дорогах со стандартным ограничением в 90 км/ч.
2018-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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