28 декабря 2018, 12:06
Минтранс поддержал снижение ненаказуемого превышения до 10 км/ч
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Министерство транспорта РФ поддерживает ужесточение скоростного режима. В ведомстве одобряют идею снизить «нештрафуемый» порог превышения с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что ведомство готово поддержать законопроект о снижении ненаказуемого порога до 10 км/ч. Специалисты Минтранса изучили ситуацию и пришли к выводу, что такое решение возможно. В большинстве стран допустимое превышение составляет 5 – 10 км/ч, а в некоторых - такое понятие и вовсе отсутствует.
В России порог допустимого превышения увеличили до 20 км/ч с 1 марта 2013 года. Это привело к росту фактической скорости потока на российских дорогах. Поэтому Евгений Дитрих предлагает одновременно со снижением порога до 10 км/ч, повысить скоростной лимит там, где это возможно – в первую очередь, на загородных трассах. По статистике, на скоростных участках федеральных магистралей аварийность ниже, чем на дорогах со стандартным ограничением в 90 км/ч.
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Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
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Комментарии пользователей
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