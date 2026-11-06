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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 16:02

Минтранс предложил разграничить электросамокаты и мопеды по мощности двигателя

Минтранс предложил разграничить электросамокаты и мопеды по мощности двигателя

Почему Минтранс хочет делить самокаты и мопеды по 250 Вт — и что изменится для владельцев, курьеров, детей и проката

Минтранс предложил разграничить электросамокаты и мопеды по мощности двигателя

Мощные электросамокаты могут признать мопедами и потребовать для них права категории М. Проект также ограничивает поездки курьеров по тротуарам и использование СИМ детьми младше 16 лет, но привычный прокат в основном сохранит нынешние правила.

Мощные электросамокаты могут признать мопедами и потребовать для них права категории М. Проект также ограничивает поездки курьеров по тротуарам и использование СИМ детьми младше 16 лет, но привычный прокат в основном сохранит нынешние правила.

Минтранс предлагает считать механическими транспортными средствами технику с двигателем мощностью от 250 Вт. Для владельцев таких устройств это может означать необходимость получения водительского удостоверения категории М. При этом поездки на большинстве прокатных самокатов, вероятно, останутся прежними.

Проект поправок к ПДД затрагивает и другие группы пользователей. Курьерам на СИМ (средствах индивидуальной мобильности) хотят запретить движение по тротуарам и пешеходным зонам, а детям младше 16 лет — ограничить поездки по территориям общего пользования. Полного запрета самокатов на тротуарах для остальных пользователей инициатива не предусматривает.

Как проект разделяет СИМ и мопеды

О подготовке итоговой редакции поправок к ПДД 3 ноября 2026 года сообщил «Коммерсантъ»: издание ознакомилось с документом, над которым работали около трех лет. По опубликованному описанию, проект планируют вынести на общественное обсуждение. Это пока предложение, а не вступившие в силу правила. Полного текста документа на момент сообщения в открытом доступе не было, поэтому формулировки еще могут измениться.

Порог в 250 Вт уже встречается в ПДД, однако действующее определение СИМ не устанавливает для таких устройств единой предельной мощности. Согласно пункту 1.2 ПДД, СИМ — это устройство с одним или несколькими колесами, предназначенное для индивидуального передвижения с помощью двигателя. ГУОБДД МВД в апреле 2026 года также указывало: нынешние правила ограничивают скорость движения и определяют условия использования СИМ, но не задают максимальную номинальную мощность или конструктивную скорость.

Для велосипедов и мопедов предусмотрены отдельные определения. Велосипедом считается транспортное средство с электродвигателем мощностью не более 250 Вт, который автоматически отключается при достижении 25 км/ч. К мопедам ПДД относят, в частности, двух- и трехколесную технику с максимальной конструктивной скоростью до 50 км/ч и электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт, но менее 4 кВт. Минтранс предлагает точнее разграничить эти категории.

Согласно описанию проекта, к СИМ хотят отнести электросамокаты и электровелосипеды с двигателем от 100 до 250 Вт и скоростью до 25 км/ч. Технику мощностью от 250 Вт до 4 кВт предлагается считать мопедами. На стыке диапазонов остается неясность: значение 250 Вт указано в обоих случаях, а без полного текста документа неизвестно, какой параметр окажется определяющим. Поэтому одной цифры в карточке товара пока недостаточно, чтобы уверенно установить статус конкретной модели.

Если устройство получит статус мопеда, для управления потребуется категория М. Владельцу удостоверения категории В или другой подходящей категории обычно не нужно открывать ее дополнительно, если нет медицинских ограничений. За управление мопедом без необходимых прав уже предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Правовое различие касается и электрической техники, которую производители называют мопедами. В отдельном материале мы разбирали электромопед ONEMOTO. Для классификации важны параметры устройства и формулировки ПДД, а не только название в продаже.

Почему правила проката изменятся мало

Для СИМ раздел 24 действующих ПДД уже устанавливает ограничение скорости движения в 25 км/ч. Но это не означает, что конструктивная максимальная скорость самого устройства обязана быть такой же. Пользователи старше 14 лет должны в первую очередь выбирать велосипедную инфраструктуру. На тротуар разрешено выехать, если подходящей дорожки или полосы нет либо движение по ней невозможно.

Для езды по тротуару есть дополнительное условие: масса СИМ не должна превышать 35 кг. Предусмотрены отдельные исключения, например сопровождение ребенка. Приоритет остается за пешеходами: если самокат им мешает или создает опасность, пользователь обязан спешиться либо снизить скорость до скорости пешеходного потока.

Крупные прокатные сервисы подбирают технику с учетом действующих ограничений, поэтому многие прокатные самокаты могут сохранить статус СИМ. Для взрослого пользователя, который соблюдает правила и выбирает разрешенный маршрут, повседневная поездка принципиально не изменится. Уточнение классификации само по себе не уберет самокаты с тротуаров и не прекратит конфликты с пешеходами.

Курьеры и дети, отдельно о питбайках

По описанию проекта, курьерам на СИМ хотят запретить движение по тротуарам и пешеходным зонам независимо от наличия велодорожки. Для служб доставки это может означать пересмотр маршрутов, особенно там, где велосипедная инфраструктура развита слабо. Для тяжелых СИМ массой более 35 кг подобные ограничения уже действуют, поэтому это предложение само по себе не вводит принципиально нового правила.

Еще одно предложение касается пользователей младше 16 лет: им хотят закрыть территории общего пользования. Сейчас дети от 7 до 14 лет могут передвигаться на СИМ по тротуарам, отдельным дорожкам и в пешеходных зонах. После принятия поправок им станут недоступны общественные места: улицы и набережные, а также бульвары со скверами.

Проект также запрещает поездки вдвоем, хотя действующий пункт 24.8 ПДД уже не позволяет перевозить пассажира, если это не предусмотрено конструкцией устройства. Для обычного одноместного самоката ограничение действует и сейчас. Муниципалитетам предлагают разрешить выделять специальные парковки для СИМ, в том числе платные и с отдельной разметкой. Решение об их создании останется за местными властями.

Отдельный блок посвящен технике, для которой ПДД не устанавливают правил либо которая не прошла обязательную регистрацию, если она требуется. Прежде всего речь о питбайках — небольших мотоциклах, которые часто продают как спортивный инвентарь для закрытых площадок и трасс. При этом они встречаются и на городских улицах, в том числе под управлением подростков.

Предложение должно яснее закрепить запрет на движение подобной техники по дорогам общего пользования и прилегающим территориям. Обычные мопеды с двигателями объемом до 50 куб. см запрещать как класс не предлагают: они предусмотрены ПДД. При соблюдении требований их водители могут ехать по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов — это разрешает пункт 24.7. Смешивать легальные мопеды с питбайками, не предназначенными для дорог, нельзя.

Какие штрафы действуют сейчас

За нарушения правил на обычных СИМ ответственность предусмотрена уже сегодня. Если пользователь не спешился на пешеходном переходе, превысил разрешенные 25 км/ч или не уступил дорогу пешеходу, штраф по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ составляет 800 рублей. За такое нарушение в состоянии опьянения придется заплатить от 1 000 до 1 500 рублей.

Если действия пользователя создали помехи движению транспортных средств, например вынудили водителя резко затормозить или объехать самокат, штраф может составить 1 000 рублей. Если нарушение привело к легкому вреду здоровью либо травмам средней тяжести, статья 12.30 КоАП РФ предусматривает взыскание от 1 000 до 1 500 рублей. Пострадавший также вправе требовать возмещения причиненного ущерба.

Эти нормы относятся к пользователям СИМ, которые не считаются водителями механических транспортных средств. Для техники со статусом мопеда действуют другие правила ответственности. Отдельно в Госдуме рассматривают законопроект об ужесточении наказаний для пользователей СИМ: по данным «Коммерсанта», он предусматривает штрафы до 30 тысяч рублей. Документ разрабатывали до предложений Минтранса, поэтому его может потребоваться переработать. Повышенные штрафы пока не действуют.

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