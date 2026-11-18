18 ноября 2026, 11:57
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предложил ограничить стоянку у зарядок временем зарядки. Проект также меняет правила разворота и остановки у переездов. Для машин до 3,5 тонны предусмотрены ограничения 90 и 70 км/ч при движении с прицепом.
Минтранс вынес на общественное обсуждение пакет поправок, которые затрагивают парковку у зарядных станций, поведение курьеров на тротуарах, скорость машин с прицепами и правила разворота. Документ пока остается проектом, но если его одобрят, многие привычные сценарии на дорогах придется пересмотреть.
Одно из ключевых предложений касается зарядных станций для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Проект предлагает разрешать занимать такую парковку только на время зарядки. Сейчас порядок использования этих зон не регламентирован, поэтому владелец машины может оставить ее на станции и после завершения пополнения батареи. Новая норма связывает право на парковку именно с процессом зарядки: если поправку примут, занять место без подключения к станции уже не получится.
Еще один блок поправок относится к железнодорожным переездам. Речь идет о запрете не только непосредственно переезда, но и «непосредственной близости» к нему. Это должно закрыть ситуацию, когда автомобиль не стоит на рельсах, но часть кузова препятствует движению железнодорожного транспорта.
Отдельно проект затрагивает машины с прицепами. Согласно описанию, действующие ограничения скорости для транспортных средств массой более 3,5 тонны сохраняются: с прицепом им разрешено двигаться до 90 км/ч на автомагистралях и до 70 км/ч на загородных дорогах. Аналогичный режим предлагается применять и для транспортных средств массой до 3,5 тонны. Изменение особенно затронет водителей грузовых автомобилей «Газель», которые формально относятся к легковому транспорту: если поправку одобрят, для них будут действовать те же скоростные ограничения, что и для грузовиков.
Другие предложения касаются средств индивидуальной мобильности. Курьерам хотят запретить ездить на электровелосипедах и электроскутерах по тротуарам. При наличии велодорожки они должны выбирать ее, а в остальных случаях выезжать на проезжую часть. Поэтому автомобилистам важно учитывать возможность появления курьерского транспорта на дороге.
Для питбайков и самодельных транспортных средств предусматриваются закрытия дорог общего пользования. В проекте питбайк назван спортивным инвентарем: для него не оформляют документы как на транспортное средство, а купить мини-мотоцикл можно в любом возрасте. Именно эту проблему и предлагается решить, ограничив использование питбайков на дорогах.
Также предлагается изменить правила разворота. Сейчас он запрещен на пешеходном переходе без исключений, но проект допускает маневр на диагональном переходе. Такая поправка устранила бы формальное нарушение при развороте на перекрестке с диагональной разметкой. На велодорожках разворачиваться, напротив, предлагается запретить.
Все перечисленное пока остается проектом поправок, вынесенным на общественное обсуждение. Сам факт публикации документа не означает, что нормы уже действуют. Однако итоги многих предложений напрямую относятся к ПДД.
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