Минтранс предлагает ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч: пакет поправок к ПДД уже готов
Фото: Коммерсантъ
Для СИМ вводится лимит скорости в 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и обочинах. Кто и как будет контролировать это ограничение, пока неясно. Ранее Минпромторг предлагал прошивать его в ПО электросамокатов, выпускаемых отечественными производителями или ввозимых в Россию из-за рубежа.
СИМ разрешили двигаться по правой стороне проезжей части (вместе с другими транспортными средствами) при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Если СИМ весит не более 35 килограммов, на нем также можно ездить по тротуару и в пешеходной зоне.
Поправки в ПДД в ближайшее время внесут на утверждение в Правительство РФ. Но есть нюанс. В конце 2020 года ПДД попали в список документов, которые нельзя править, а можно лишь переиздать целиком. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, но правительство пока сопротивляется. Его поддерживает Межрегиональная ассоциация автошкол. С другой стороны, число инцидентов с участием СИМ в 2021 году растет в геометрической прогрессии и представленный документ надо принять, как можно быстрее.
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