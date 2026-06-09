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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 07:38

Минтранс предложил новые правила для камер на железнодорожных переездах

Минтранс предложил новые правила для камер на железнодорожных переездах

Два года без аварий - и камеру убирают: как новые правила Минтранса могут вернуть смерть на переезды

Минтранс предложил новые правила для камер на железнодорожных переездах

Минтранс готовит изменения: камеры на переездах могут стать обязательными после двух аварий за год, а при отсутствии происшествий их разрешат демонтировать. Почему это решение вызвало споры, какие риски и выгоды ждут водителей и что говорят эксперты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и статистику: число ДТП на переездах растет, а привычка нарушать правила остается.

Минтранс готовит изменения: камеры на переездах могут стать обязательными после двух аварий за год, а при отсутствии происшествий их разрешат демонтировать. Почему это решение вызвало споры, какие риски и выгоды ждут водителей и что говорят эксперты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и статистику: число ДТП на переездах растет, а привычка нарушать правила остается.

В России обсуждают важные перемены для автомобилистов: Минтранс предложил изменить подход к установке камер на железнодорожных переездах. Теперь комплексы фиксации нарушений могут стать обязательными, если на конкретном переезде за год произошло два и более ДТП. А если аварий не было два года подряд, камеры разрешат отключать или даже демонтировать. Это решение напрямую затрагивает безопасность на дорогах и может изменить привычный порядок для тысяч водителей.

Как отмечают специалисты, отсутствие аварий на переезде часто связано именно с работой камер. Их демонтаж может привести к возвращению прежнего уровня опасности. Вопрос вызывает споры: что важнее - экономия на оборудовании или сохранение контроля? По мнению экспертов, профилактика нарушений на переездах должна сочетаться с постоянным наблюдением, иначе эффект может оказаться временным.

Международный день безопасности на железнодорожных переездах, который отмечается 9 июня, еще раз напоминает о серьезности проблемы. Поезд не может резко остановиться или объехать препятствие, а нарушение простых правил - проезд на красный, объезд шлагбаума, остановка на путях - часто приводит к трагедиям. Как пишет «Российская Газета», статистика неутешительна: в 2025 году на переездах зафиксировано 169 ДТП, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Раненых стало больше на 9,5%, а погибших - 46 человек, хотя их число снизилось на четверть. Начало 2026 года также тревожит: только за первый квартал - 71 авария по вине водителей, 41 пострадавший и 14 погибших.

Причины происшествий остаются прежними: игнорирование сигналов, попытки «проскочить», технические неисправности автомобилей. Многие водители считают переезд коротким участком и не хотят терять время в ожидании поезда, забывая о рисках. Камеры фиксируют не только проезд на запрещающий сигнал, но и объезд шлагбаума, выезд за стоп-линию, остановку на путях, а также нарушения пешеходов. Их главная задача - не только штрафовать, но и предупреждать опасные маневры. Когда водитель знает, что его действия под контролем, желание рисковать заметно снижается.

Установка камер на переездах - задача не из простых. По информации ассоциации «ОКО», монтаж требует согласования с РЖД, соблюдения технических норм и интеграции с системами сигнализации. Оборудование должно быть защищено от вибраций и электромагнитных помех, а для корректной работы нужны дополнительные камеры и связь с устройствами переезда. Эксплуатация таких комплексов требует участия профильных операторов, иначе система может работать нестабильно.

Нарушают правила не только водители, но и пешеходы. Многие переходят пути в неустановленных местах, игнорируют сигналы и используют стихийные тропы. Для контроля этой категории нарушителей нужны отдельные решения и специальные точки установки камер. В некоторых регионах, например в Подмосковье, уже действует около 230 комплексов вблизи станций и переходов, причем приоритет отдают местам с трагическими случаями в прошлом. Как отмечают региональные власти, усиление контроля и обустройство новых переходов повышает безопасность и помогает ликвидировать опасные стихийные маршруты.

Для понимания масштабов проблемы важно знать: железнодорожный переезд - это место, где дисциплина должна быть максимальной. Большинство аварий можно было бы избежать, если бы водители и пешеходы останавливалиcь до знака опасности, а не после него. Новые правила Минтранса могут изменить ситуацию, но только при условии, что профилактика и контроль останутся на высоком уровне. По данным профильных организаций, внедрение камер на переездах уже доказало свою эффективность, однако вопрос о целесообразности их демонтажа после двух лет без аварий остается открытым. Важно помнить: даже один рискованный маневр может привести к трагедии, а статистика последних лет показывает - расслабляться рано.

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