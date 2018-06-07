7 июня 2018, 09:13

Минтранс предложил новые знаки

Министерство транспорта РФ разработало ряд поправок в Правила дорожного движения, предусматривающие введение новых дорожных знаков. Предложение вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 19 июня 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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  Минтранс предложил новые знаки Минтранс предложил новые знаки
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Два знака будут обозначать начало и конец велозон. Им предлагается присвоить номера: 5.33.1 «Начало велозоны» и 5.33.2 «Конец велозоны». Проект создания в городах выделенных зон для велосипедистов обсуждался еще в декабре 2017 года. Тогда предполагалось, что в границах данных зон велосипедисты будут иметь приоритет перед другими участниками дорожного движения – водителями или пешеходами. 

В выделенных велозонах автомобилям запретят ездить быстрее 20 км/ч, поворачивать налево с трамвайных путей, а также парковаться на велодорожках. Велосипедисты же смогу двигаться по всей ширине проезжей части. Кроме того, Минтранс предлагает разрешить велосипедистам сквозной проезд по территории жилых зон, а пешеходам – переходить дорогу внутри кварталов в любом месте.

Еще одно предложение Минтранса касается автомобилей дипломатов. В ближайшее время на российских улицах может появиться информационный знак 8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» и дорожная разметка 1.24.8, дублирующая знак. Парковаться на таких местах разрешат только автомобилям с красными дип.номерами, а нарушителей будут штрафовать. 

В соответствии с международным соглашением, государства обязаны предоставлять выделенные парковочные места для автомобилей дипмиссий. Сейчас на стоянках у посольств и консульств зачастую паркуются обычные автомобили, и пока нет соответствующего дорожного знака, привлечь их владельцев к ответственности невозможно.
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Минтранс предложил новые знаки
{{material_122153}}Два знака будут обозначать начало и конец велозон. Им предлагается присвоить номера: 5.33.1 «Начало велозоны» и 5.33.2 «Конец велозоны». Проект создания в городах выделенных зон для велосипедистов обсуждался еще в декабре 2017 года. Тогда предполагалось, что в границах данных зон велосипедисты будут иметь приоритет перед другими участниками дорожного движения – водителями или пешеходами. В выделенных велозонах автомобилям запретят ездить быстрее 20 км/ч, поворачивать налево с трамвайных путей, а также парковаться на велодорожках. Велосипедисты же смогу двигаться по всей ширине проезжей части. Кроме того, Минтранс предлагает разрешить велосипедистам сквозной проезд по территории жилых зон, а пешеходам – переходить дорогу внутри кварталов в любом месте.Еще одно предложение Минтранса касается автомобилей дипломатов. В ближайшее время на российских улицах может появиться информационный знак 8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» и дорожная разметка 1.24.8, дублирующая знак. Парковаться на таких местах разрешат только автомобилям с красными дип.номерами, а нарушителей будут штрафовать. В соответствии с международным соглашением, государства обязаны предоставлять выделенные парковочные места для автомобилей дипмиссий. Сейчас на стоянках у посольств и консульств зачастую паркуются обычные автомобили, и пока нет соответствующего дорожного знака, привлечь их владельцев к ответственности невозможно.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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