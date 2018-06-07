7 июня 2018, 09:13
Минтранс предложил новые знаки
Министерство транспорта РФ разработало ряд поправок в Правила дорожного движения, предусматривающие введение новых дорожных знаков. Предложение вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 19 июня 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее мы писали
В городах России предлагают организовать специальные зоны для велосипедистов, где автомобилям будет запрещено ...Читать далее
В выделенных велозонах автомобилям запретят ездить быстрее 20 км/ч, поворачивать налево с трамвайных путей, а также парковаться на велодорожках. Велосипедисты же смогу двигаться по всей ширине проезжей части. Кроме того, Минтранс предлагает разрешить велосипедистам сквозной проезд по территории жилых зон, а пешеходам – переходить дорогу внутри кварталов в любом месте.
Еще одно предложение Минтранса касается автомобилей дипломатов. В ближайшее время на российских улицах может появиться информационный знак 8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» и дорожная разметка 1.24.8, дублирующая знак. Парковаться на таких местах разрешат только автомобилям с красными дип.номерами, а нарушителей будут штрафовать.
В соответствии с международным соглашением, государства обязаны предоставлять выделенные парковочные места для автомобилей дипмиссий. Сейчас на стоянках у посольств и консульств зачастую паркуются обычные автомобили, и пока нет соответствующего дорожного знака, привлечь их владельцев к ответственности невозможно.
Новости и статьи по теме
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Едем на природу и остерегаемся клещей
04.06.2018, 08:41
Новости и статьи по теме
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Едем на природу и остерегаемся клещей
04.06.2018, 08:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное