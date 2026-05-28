Конец «парковочному стрессу»? Почему водители наконец выдохнут в крупных городах

Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей

Минтранс вынес на обсуждение законопроект, который может изменить привычные правила парковки. Водителям обещают больше гибкости и меньше бюрократии. Какие перемены ждут автомобилистов, что изменится в оплате и как это повлияет на движение - разбираемся, почему нововведение важно именно сейчас.

Для российских автомобилистов готовится важное изменение: Минтранс представил законопроект, который впервые на федеральном уровне определяет понятие парковочной деятельности и вводит возможность постоплаты парковки. Это решение может существенно облегчить жизнь водителям, особенно в крупных городах, где поиск свободного места и своевременная оплата часто становятся настоящим испытанием.

Согласно документу, если парковка не оборудована шлагбаумами или автоматическими системами контроля въезда и выезда, водитель сможет оплатить стоянку в течение суток после начала использования. Такой подход, как считают авторы инициативы, позволит снизить административную нагрузку и уменьшить количество штрафов за просрочку оплаты. По сути, автомобилисты получат дополнительное время для расчета, что особенно актуально в условиях плотного городского трафика и частых задержек.

Законопроект также впервые закрепляет само понятие парковочной деятельности. В документе подчеркивается, что это часть организации дорожного движения, связанная с управлением единым парковочным пространством - то есть всеми общественными парковками в пределах одного или нескольких муниципалитетов или города федерального значения. Все такие парковки планируется включить в единый реестр, что позволит вести их учет, контролировать состояние и доступность, а также централизовать управление.

Еще одно важное нововведение - расширение полномочий региональных и муниципальных властей в сфере парковок. Это должно сделать систему прозрачнее и эффективнее, а также упростить контроль за соблюдением правил. По мнению специалистов, системный подход к организации парковочного пространства поможет оптимизировать движение, улучшить видимость на перекрестках и выездах из дворов, а также снизить риск аварийных ситуаций.

Как пишет Российская Газета, внедрение постоплаты и создание единого реестра парковок может стать шагом к более современной и удобной системе для всех участников дорожного движения. Важно отметить, что подобные меры уже успешно работают в ряде европейских стран, где гибкая оплата парковки помогает снизить количество нарушений и сделать городскую среду комфортнее. Если законопроект будет принят, автомобилисты получат не только больше свободы, но и четкие правила, что особенно важно в условиях постоянных изменений на дорогах крупных городов.