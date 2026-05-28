Конец «парковочному стрессу»? Почему водители наконец выдохнут в крупных городах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 09:01

Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей

Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей

Конец «парковочному стрессу»? Почему водители наконец выдохнут в крупных городах

Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей

Минтранс вынес на обсуждение законопроект, который может изменить привычные правила парковки. Водителям обещают больше гибкости и меньше бюрократии. Какие перемены ждут автомобилистов, что изменится в оплате и как это повлияет на движение - разбираемся, почему нововведение важно именно сейчас.

Минтранс вынес на обсуждение законопроект, который может изменить привычные правила парковки. Водителям обещают больше гибкости и меньше бюрократии. Какие перемены ждут автомобилистов, что изменится в оплате и как это повлияет на движение - разбираемся, почему нововведение важно именно сейчас.

Для российских автомобилистов готовится важное изменение: Минтранс представил законопроект, который впервые на федеральном уровне определяет понятие парковочной деятельности и вводит возможность постоплаты парковки. Это решение может существенно облегчить жизнь водителям, особенно в крупных городах, где поиск свободного места и своевременная оплата часто становятся настоящим испытанием.

Согласно документу, если парковка не оборудована шлагбаумами или автоматическими системами контроля въезда и выезда, водитель сможет оплатить стоянку в течение суток после начала использования. Такой подход, как считают авторы инициативы, позволит снизить административную нагрузку и уменьшить количество штрафов за просрочку оплаты. По сути, автомобилисты получат дополнительное время для расчета, что особенно актуально в условиях плотного городского трафика и частых задержек.

Законопроект также впервые закрепляет само понятие парковочной деятельности. В документе подчеркивается, что это часть организации дорожного движения, связанная с управлением единым парковочным пространством - то есть всеми общественными парковками в пределах одного или нескольких муниципалитетов или города федерального значения. Все такие парковки планируется включить в единый реестр, что позволит вести их учет, контролировать состояние и доступность, а также централизовать управление.

Еще одно важное нововведение - расширение полномочий региональных и муниципальных властей в сфере парковок. Это должно сделать систему прозрачнее и эффективнее, а также упростить контроль за соблюдением правил. По мнению специалистов, системный подход к организации парковочного пространства поможет оптимизировать движение, улучшить видимость на перекрестках и выездах из дворов, а также снизить риск аварийных ситуаций.

Интересно, что вопрос парковок и связанных с ними штрафов давно волнует водителей. Например, недавно обсуждалась статистика по эвакуациям автомобилей премиальных марок в столице - подробнее об этом можно узнать в материале о том, какие бренды чаще всего попадают на штрафстоянки в Москве. Это наглядно показывает, насколько актуальна тема грамотной организации парковочного пространства и справедливых правил оплаты.

Как пишет Российская Газета, внедрение постоплаты и создание единого реестра парковок может стать шагом к более современной и удобной системе для всех участников дорожного движения. Важно отметить, что подобные меры уже успешно работают в ряде европейских стран, где гибкая оплата парковки помогает снизить количество нарушений и сделать городскую среду комфортнее. Если законопроект будет принят, автомобилисты получат не только больше свободы, но и четкие правила, что особенно важно в условиях постоянных изменений на дорогах крупных городов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Тула Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться