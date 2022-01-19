Минтранс предложил повысить максимальный тариф на платных дорогах: насколько подорожает проезд
Эксперты «Банкавто» оценили, на сколько может подорожать проезд по платным магистралям в ближайшие годы. По их мнению, даже если инициативу Минтранса сейчас оставят без внимания, в перспективе 3 – 4 лет километр реконструированных дорог может подорожать на 1 рубль, а построенных с нуля – более чем на 2 рубля. Еще больше цены должны вырасти на концессионных участках трасс, участие в строительстве которых принимали инвесторы.
Напомним, первой платной дорогой в России стал реконструированный с 1999 году 20-километровый участок трассы М-4 «Дон». Сейчас в копилке у «Автодора» порядка полутора тысяч километров платных дорог, а к 2025 году цифра должна возрасти до четырех тысяч с учетом строящейся магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург».
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 12 600 000 РBMW X6 2020 в Москве
- 1 280 000 РBMW 7 серия 2011 в Москве
- 630 000 РSsangYong Actyon Sports 2010 в Москве
- 319 000 РMercedes S-класс 1999 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
- 350 000 РToyota Corona 1998 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий