15 ноября 2026, 18:38
ПДД без срока годности: Минтранс хочет убрать дату окончания действия правил - в чём смысл?
ПДД без срока годности: Минтранс хочет убрать дату окончания действия правил - в чём смысл?
Минтранс подготовил поправки, чтобы убрать конечный срок действия Правил дорожного движения. Сейчас он установлен до 1 марта 2029 года. Эксперты поддерживают бессрочный статус, но указывают на пробелы в самих правилах и спорный порядок их обновления.
Когда на однополосной дороге ломается автомобиль, водитель может оказаться между обочиной и сплошной линией разметки: Правила не объясняют, как действовать в подобный ситуации. Минтранс разработал проект поправок к постановлению правительства № 1090, которым утверждены ПДД. 3 ноября ведомство вынесло проект на общественное обсуждение. Действующие Правила были утверждены в 1993 году и с тех пор претерпели около 600 поправок.
Сейчас срок действия постановления установлен до 1 марта 2029 года. Минтранс предлагает исключить из документа пункт с этой датой, выяснила Российская газета. Речь идет о проекте постановления, а не о принятом решении: если поправки утвердят, переиздавать ПДД целиком только из-за истечения срока не потребуется, а изменения по-прежнему можно будет вносить отдельными постановлениями правительства.
Ограничения появились в рамках административной реформы, потребовавшей устанавливать сроки действия нормативных актов. Постановление правительства №1090, которым утверждены Правила дорожного движения, также получило конечную дату. Дополнительным препятствием был «Белый список»: включенные в него документы разрешалось менять только путем полного переиздания. Для ПДД это означало бы масштабную работу: согласования с ведомствами и общественное обсуждение даже ради точечной правки.
В 2022 году Правила исключили из этого списка, разрешив вносить изменения без полного переиздания. Срок до 2029 года однако остался. Минтранс считает установление ограниченного срока действия ПДД и их последующее переиздание нецелесообразными: действующий документ можно сохранять как нормативную основу и корректировать по мере необходимости.
Минтранс объясняет инициативу тем, что действующие ПДД соответствуют Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. По позиции министерства, ее нормы способствуют единому пониманию дорожных предписаний участниками движения, поэтому ограничивать срок действия правил и затем переиздавать их нецелесообразно.
У экспертов есть претензии к содержанию документа. В приложении 1, по их словам, указан ГОСТ, который уже не действует. Есть и практическая неопределенность: если машина сломалась на однополосной дороге, справа обочина, а слева сплошная, четкого порядка действий для водителя правила не устанавливают.
Проезд по обочине в описанной ситуации грозит штрафом в 2250 рублей, выезд на встречную полосу - штрафом от 1,5 до 2,250 тысячи рублей. Подобные споры о применении сплошной разметки возникали и в других странах: в разборе исключения у перекрестков речь шла о правилах в Узбекистане.
К слову, постановление правительства №1090 утверждает российские Правила дорожного движения. После исключения ПДД из «Белого списка» их можно корректировать без полной пересборки документа, однако установленный срок действия этим решением не отменили. Предложение Минтранса касается именно удаления конечной даты, а не отказа от возможности в дальнейшем менять отдельные нормы.
Автоэксперт Игорь Моржаретто считает нынешние Правила лоскутными и не поддерживает их полную замену. Он предлагает отменить срок действия постановления, а поправки принимать не чаще одного раза в год и единым пакетом, чтобы было понятно, какие нормы действовали на момент нарушения или аварии. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», также считает, что срок действия ПДД не нужен: изменения следует вносить по мере необходимости, без аннулирования всего документа.
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