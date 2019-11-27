27 ноября 2019, 09:46
Минтранс разъяснил, как фотографировать автомобили на техосмотре
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В 2020 году вступают в силу новые правила проведения техосмотра. Минтранс подготовил проект приказа, уточняющего требования к фотографиям, которые операторы обязаны будут делать во время диагностики каждого автомобиля.
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Через год операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобили, проходящие диагностику и в течение ...Читать далее
Сейчас Минтранс подготовил проект приказа, уточняющего, как именно надо фотографировать автомобили, приезжающие на техосмотр. Операторы должны будут сделать три фото. Перед началом диагностирования автомобиль фотографируют сзади. На снимке должна быть видна марка, модель, цвет и номер машины. Второе фото – VIN-номера – во время процедуры ТО. В финале осмотра – фотография передней части автомобиля. Файлы с изображением должны содержать дату, время и координаты места съемки. Снимки должны «быть некорректируемыми», а геопозиция находиться в радиусе не более 150 метров от пункта техосмотра. Размер фотографии — не более 512 КБ, разрешение — не менее 300 dpi.
Все эти меры призваны положить конец торговле диагностическими картами без осмотра автомобиля. Кроме того, через год за управление автомобилем без ТО водителей будут штрафовать на 2 000 рублей, вместо нынешних 500 – 800 рублей, а операторов ТО – до 300 000 рублей за оформление диагностической карты без фактического осмотра.
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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