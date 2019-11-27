Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 ноября 2019, 09:46

Минтранс разъяснил, как фотографировать автомобили на техосмотре

  • 158
  • 0
В 2020 году вступают в силу новые правила проведения техосмотра. Минтранс подготовил проект приказа, уточняющего требования к фотографиям, которые операторы обязаны будут делать во время диагностики каждого автомобиля.
Ранее мы писали
Через год операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобили, проходящие диагностику и в течение ...
Читать далее
Летом 2019 года Госдума приняла пакет поправок, предполагающих масштабную реформу ТО. Изменения вступят в силу осенью 2020 года. Операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобили, проходящие диагностику и в течение 4 часов отправлять снимки в ГИБДД. Фотографии будут храниться в базе ЕАИСТО не менее 5 лет.

Сейчас Минтранс подготовил проект приказа, уточняющего, как именно надо фотографировать автомобили, приезжающие на техосмотр. Операторы должны будут сделать три фото. Перед началом диагностирования автомобиль фотографируют сзади. На снимке должна быть видна марка, модель, цвет и номер машины. Второе фото – VIN-номера – во время процедуры ТО. В финале осмотра – фотография передней части автомобиля. Файлы с изображением должны содержать дату, время и координаты места съемки. Снимки должны «быть некорректируемыми», а геопозиция находиться в радиусе не более 150 метров от пункта техосмотра. Размер фотографии — не более 512 КБ, разрешение — не менее 300 dpi.

Все эти меры призваны положить конец торговле диагностическими картами без осмотра автомобиля. Кроме того, через год за управление автомобилем без ТО водителей будут штрафовать на 2 000 рублей, вместо нынешних 500 – 800 рублей, а операторов ТО – до 300 000 рублей за оформление диагностической карты без фактического осмотра.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Арманд Kia | отзывы
Не самые низкие цены, но в ближнем от работы доступе, отдаю утром в сервис-вечером забираю, приёмщик всегда отчитывается по работам, качество соответствует бренду, люблю КИА.
v.sidihin
Автостиль-Озерки Ravon | отзывы
Обычная история. Пока ты потенциальный клиент, тебя на руках носят, но как только заплатил деньги, ты никого не интересуешь. И ведь остаешься клиентом, ездишь на ТО, ремонт, если что вдруг, будешь делать тут же, но персоналу ты уже не интересен. Отношения очень равнодушное, не хотят идти навстречу, отвечают ...
Сергей
Shell Auto | отзывы
Неплохой выбор машин с пробегом, есть на что положить глаз. Цены умеренные, я больше ляма не видел. Чего-то прям крутого нет, но такие рабочие марки, как Киа, Рено, Хонда, Школа, Митсубиси есть. Я купил Фольксваген Пассат, выбирал межу ним и Тураном, но у Пассата дизайн симпатичнее. Машине десять лет ...
Фёдор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Автомобили подорожали на 10%. Что будет с рынком?
Самые популярные автомобили у рэперов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Минтранс разъяснил, как фотографировать автомобили на техосмотре
{{material_126599}}Летом 2019 года Госдума приняла пакет поправок, предполагающих масштабную реформу ТО. Изменения вступят в силу осенью 2020 года. Операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобили, проходящие диагностику и в течение 4 часов отправлять снимки в ГИБДД. Фотографии будут храниться в базе ЕАИСТО не менее 5 лет.Сейчас Минтранс подготовил проект приказа, уточняющего, как именно надо фотографировать автомобили, приезжающие на техосмотр. Операторы должны будут сделать три фото. Перед началом диагностирования автомобиль фотографируют сзади. На снимке должна быть видна марка, модель, цвет и номер машины. Второе фото – VIN-номера – во время процедуры ТО. В финале осмотра – фотография передней части автомобиля. Файлы с изображением должны содержать дату, время и координаты места съемки. Снимки должны «быть некорректируемыми», а геопозиция находиться в радиусе не более 150 метров от пункта техосмотра. Размер фотографии — не более 512 КБ, разрешение — не менее 300 dpi.Все эти меры призваны положить конец торговле диагностическими картами без осмотра автомобиля. Кроме того, через год за управление автомобилем без ТО водителей будут штрафовать на 2 000 рублей, вместо нынешних 500 – 800 рублей, а операторов ТО – до 300 000 рублей за оформление диагностической карты без фактического осмотра.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Ростовская область Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.