Ведомство проводит анализ, но о запретах речи не идет - что известно сейчас

25 июня 2026, 18:23
Минтранс России не планирует ограничивать праворульные автомобили в 2026 году
Минтранс России не планирует ограничивать праворульные автомобили в 2026 году
Власти изучают ситуацию с праворульными авто. Окончательные решения пока не приняты. Вопрос безопасности обсуждается экспертами. Ожидаются выводы по итогам анализа.
В Министерстве транспорта России заявили, что в 2026 году никаких новых ограничений для праворульных автомобилей не вводится. Сейчас специалисты ведомства совместно с МВД, Минпромторгом и ФГУП «НАМИ» занимаются анализом особенностей эксплуатации таких машин. Как сообщает Quto, речь идет исключительно о сборе данных и исследовательской работе, а не о подготовке запретительных мер.
Внимание к праворульным автомобилям связано с необходимостью повысить безопасность на дорогах. Эксперты изучают, как конструктивные особенности этих транспортных средств влияют на поведение водителей и общую ситуацию на трассах. В рамках масштабного исследования анализируются статистика аварийности, условия эксплуатации и возможные риски для участников движения.
По итогам работы специалисты планируют подготовить предложения, которые могут быть направлены на совершенствование правил или повышение информированности водителей. Однако в министерстве подчеркивают: никаких решений о запрете или ограничениях пока не принималось. Все действия ограничиваются аналитикой и сбором информации.
Ведомство отмечает, что подобные исследования необходимы для объективной оценки ситуации и выработки эффективных мер по обеспечению безопасности. В случае выявления серьезных проблем возможны рекомендации по корректировке нормативных актов, но на данный момент речь идет только о подготовке экспертных заключений.
Таким образом, владельцы праворульных автомобилей могут не опасаться внезапных изменений в законодательстве. Все обсуждения ведутся на уровне анализа, и любые предложения будут озвучены только после завершения комплексного исследования. Следить за развитием ситуации можно на официальных ресурсах министерства.
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