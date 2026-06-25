Ведомство проводит анализ, но о запретах речи не идет - что известно сейчас

Минтранс России не планирует ограничивать праворульные автомобили в 2026 году

Власти изучают ситуацию с праворульными авто. Окончательные решения пока не приняты. Вопрос безопасности обсуждается экспертами. Ожидаются выводы по итогам анализа.

Власти изучают ситуацию с праворульными авто. Окончательные решения пока не приняты. Вопрос безопасности обсуждается экспертами. Ожидаются выводы по итогам анализа.

В Министерстве транспорта России заявили, что в 2026 году никаких новых ограничений для праворульных автомобилей не вводится. Сейчас специалисты ведомства совместно с МВД, Минпромторгом и ФГУП «НАМИ» занимаются анализом особенностей эксплуатации таких машин. Как сообщает Quto, речь идет исключительно о сборе данных и исследовательской работе, а не о подготовке запретительных мер.

Внимание к праворульным автомобилям связано с необходимостью повысить безопасность на дорогах. Эксперты изучают, как конструктивные особенности этих транспортных средств влияют на поведение водителей и общую ситуацию на трассах. В рамках масштабного исследования анализируются статистика аварийности, условия эксплуатации и возможные риски для участников движения.

По итогам работы специалисты планируют подготовить предложения, которые могут быть направлены на совершенствование правил или повышение информированности водителей. Однако в министерстве подчеркивают: никаких решений о запрете или ограничениях пока не принималось. Все действия ограничиваются аналитикой и сбором информации.

Ведомство отмечает, что подобные исследования необходимы для объективной оценки ситуации и выработки эффективных мер по обеспечению безопасности. В случае выявления серьезных проблем возможны рекомендации по корректировке нормативных актов, но на данный момент речь идет только о подготовке экспертных заключений.

Таким образом, владельцы праворульных автомобилей могут не опасаться внезапных изменений в законодательстве. Все обсуждения ведутся на уровне анализа, и любые предложения будут озвучены только после завершения комплексного исследования. Следить за развитием ситуации можно на официальных ресурсах министерства.