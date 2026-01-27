Что грозит авиации и автотранспорту: почему автоматизация правил может стать проблемой, которую часто игнорируют

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 января 2026, 20:49

Минтранс США внедряет ИИ для разработки новых стандартов безопасности

Минтранс США внедряет ИИ для разработки новых стандартов безопасности

Что грозит авиации и автотранспорту: почему автоматизация правил может стать проблемой, которую часто игнорируют

Минтранс США внедряет ИИ для разработки новых стандартов безопасности

В ближайшие годы правила, регулирующие безопасность самолетов, автомобилей и даже газопроводов, могут быть написаны искусственным интеллектом. Минтранс США делает ставку на ИИ, но эксперты опасаются, что приоритет сместится с качества на количество. Как это повлияет на отрасль и стоит ли ждать перемен - разбираемся в материале.

В ближайшие годы правила, регулирующие безопасность самолетов, автомобилей и даже газопроводов, могут быть написаны искусственным интеллектом. Минтранс США делает ставку на ИИ, но эксперты опасаются, что приоритет сместится с качества на количество. Как это повлияет на отрасль и стоит ли ждать перемен - разбираемся в материале.

В последние годы искусственный интеллект все активнее проникает в самые разные сферы жизни, и транспортная отрасль не стала исключением. Министерство транспорта США объявило о планах использовать ИИ для составления новых стандартов безопасности, которые касаются не только авиации, но и автомобильного транспорта, а также инфраструктуры газопроводов. Такой шаг вызвал неоднозначную реакцию среди специалистов и чиновников, ответственных за регулирование отрасли.

Главная тревога связана с тем, что при разработке новых правил с помощью ИИ ведомство может сделать ставку на скорость и массовость, а не на глубину проработки и качество. Внутри самого министерства уже звучат опасения: если искусственный интеллект будет писать нормативы, не исключено, что они окажутся «достаточно хорошими», но не идеальными. А в вопросах безопасности транспорта компромиссы могут стоить слишком дорого.

Сегодня ИИ уже используется для анализа больших массивов данных, прогнозирования аварийных ситуаций и оптимизации логистики. Однако доверить ему формулировку официальных стандартов - это совершенно иной уровень ответственности. В случае ошибки или недочета последствия могут быть катастрофическими: от сбоев в работе авиации до аварий на автотрассах и утечек газа.

Сторонники внедрения ИИ утверждают, что современные алгоритмы способны учитывать тысячи факторов и быстро адаптироваться к новым условиям. Но критики напоминают: даже самые продвинутые системы не застрахованы от сбоев, а их решения часто непрозрачны для человека. В результате может возникнуть ситуация, когда никто не сможет объяснить, почему то или иное правило было сформулировано именно так.

Еще один важный момент - вопрос ответственности. Если стандарт, написанный ИИ, приведет к аварии, кто понесет наказание? Разработчики алгоритма, чиновники, утвердившие документ, или сам искусственный интеллект? Пока на этот вопрос нет однозначного ответа, и это добавляет нервозности в профессиональном сообществе.

Впрочем, процесс автоматизации уже не остановить. Минтранс США подчеркивает, что ИИ будет использоваться как вспомогательный инструмент, а окончательное решение останется за экспертами. Однако в условиях постоянного давления по срокам и необходимости быстро реагировать на новые вызовы, соблазн полностью довериться алгоритмам может оказаться слишком велик.

В ближайшие годы мы увидим, насколько оправданы опасения скептиков. Ясно одно: транспортная отрасль стоит на пороге серьезных перемен, и от того, как именно будет использоваться искусственный интеллект, зависит безопасность миллионов людей.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Симферополь Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться