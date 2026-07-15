Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 14:21

Минтранс ввел четкие правила для пассажиров верхних полок: когда можно сидеть внизу

Минтранс ввел четкие правила для пассажиров верхних полок: когда можно сидеть внизу

«Обед по расписанию, а багаж — соседу»: Минтранс утвердил официальные часы для пользования нижней полкой в поездах

Минтранс ввел четкие правила для пассажиров верхних полок: когда можно сидеть внизу

С 2023 года в российских поездах действуют новые правила: пассажиры верхних полок получили право пользоваться нижними местами для еды в строго определенные часы. Это решение призвано снизить конфликты и сделать поездки комфортнее для всех.

С 2023 года в российских поездах действуют новые правила: пассажиры верхних полок получили право пользоваться нижними местами для еды в строго определенные часы. Это решение призвано снизить конфликты и сделать поездки комфортнее для всех.

Вопрос о том, кто и когда может пользоваться нижней полкой в российских поездах, долгое время вызывал споры между пассажирами. Теперь ситуация изменилась: с сентября 2023 года Минтранс России официально закрепил временные рамки, в которые пассажиры верхних мест имеют право спуститься вниз для приема пищи. Это решение стало ответом на многочисленные жалобы и конфликты, которые регулярно возникали в плацкартных вагонах.

Согласно приказу Минтранса России №352, пассажиры на верхних полках могут использовать нижнее место и стол для еды только в определенные временные промежутки: с 07:00 до 10:00 — завтрак, с 12:00 до 15:00 — обед, с 19:00 до 21:00 — ужин. При этом продолжительность пребывания на нижней полке ограничена: утром и вечером — до 30 минут, днем — до 1 часа. Это правило не дает права занимать чужое место на весь день, а лишь позволяет спокойно поесть, не мешая другим.

Если владелец нижней полки отказывается уступить место для еды в установленные часы, пассажир верхней полки должен обратиться к проводнику. Практика показывает, что большинство вопросов решаются мирно, но теперь у пассажира есть четкая опора на официальные правила. Вне времени приема пищи нижняя полка остается личным пространством того, кто купил этот билет.

Особое внимание уделено багажным местам. Пространство под нижней полкой и верхняя багажная полка закреплены за пассажиром на нижнем месте, даже если многие считают иначе. Это важно учитывать при размещении вещей, чтобы избежать недоразумений и лишних споров.

Если долго сидеть наверху неудобно, возможны три варианта: договориться о временной замене с соседом, попросить проводника найти свободное место или переоформить билет на нижнюю полку с доплатой. В любом случае рекомендуется решать разногласия через проводника, а не пытаться добиться своего силой.

Введение четких правил для пассажиров ведет к уменьшению конфликтов и повышению комфорта в пути. По данным РЖД, большинство жалоб в поездах связано именно с бытовыми вопросами и личным пространством. Теперь у пассажиров есть официальный регламент, который позволяет избежать недопонимания. Важно помнить: даже самые подробные инструкции не заменяют уважительного отношения друг к другу и навыков договариваться.

В последние годы РЖД активно внедряет новые стандарты обслуживания. Например, недавно на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе, где каждый пассажир получает личное пространство и дополнительные услуги. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новой форме купе

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