Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

15 февраля 2026, 08:13

Минусы Ford Bronco Sport: мнение эксперта и неожиданные детали интерьера

Эксперт рассказал, почему Ford Bronco Sport может разочаровать после покупки — мелочи, которые решают все

Автомобильный эксперт Александр Виноградов поделился свежим взглядом на Ford Bronco Sport, выделив его спорные решения в салоне и эргономике. Также затронуты нюансы эксплуатации, которые могут повлиять на выбор кроссовера в 2026 году.

Ford Bronco Sport – автомобиль, вызывающий немало споров среди автолюбителей. На первый взгляд, это кроссовер с ярким внедорожным имиджем и узнаваемым силуэтом, но если присмотреться внимательнее, обнаруживаются детали, способные удивить даже опытного водителя. Автомобильный эксперт Александр Виноградов обращает внимание на ряд факторов, которые могут стать определяющими при выборе машины в этом сегменте.

Виноградов отмечает, что интерьер Bronco Sport выполнен без излишеств. Здесь нет ни сложных фактур, ни бросающейся подсветки, которая стала модной в контрасте. Центральный экран – скромный по размеру, пластик темный и довольно жесткий на вид. Такое решение может понравиться тем, кто ценит практичность, но для многих покупателей оно выглядит как экономия на материалах и технологиях.

Еще один момент, который удивил эксперта, - отсутствие шторки в багажнике. Несмотря на то, что в багажном отделении предусмотрены выемки для ее установки, самой шторки в комплектации нет. Это может создать неудобства при транспортировке личных вещей, особенно если требуется закрыть багажник со стороны глаз. Для кроссовера, который позиционируется как универсальный автомобиль для путешествий и активного отдыха, такой недочет выглядит странно.

Не обошлось и без вопросов к приборной панели. Разметка спидометра выполнена в милях, что может сбить с толку российских водителей, привыкших к километрам. Конечно, к этому можно привыкнуть, но для многих такой нюанс станет лишним раздражающим фактором, особенно в условиях плотного городского движения.

В целом опыт эксплуатации Ford Bronco Sport показывает, что даже у популярных моделей есть свои слабые места. Покупателям стоит внимательно изучать комплектации и технические особенности, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Практичность, эргономика и простота обслуживания – вот критерии, которые становятся все более необходимыми для российских водителей в 2026 году.

Упомянутые модели: Ford Bronco
Упомянутые марки: Ford
