Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

7 января 2026, 16:16

Какой кроссовер лучше для города: Сравнение Jetour T2 и Belgee X50

Громкие заявления — это одно, а реальная эксплуатация — другое. Мы разобрали, какие скрытые недостатки и подводные камни ждут владельцев Jetour T2 и Belgee X50 после выхода из салона. Честный разбор минусов, о которых не говорят.

При детальном сравнении Jetour T2 и Belgee X50 для городской эксплуатации ключевые характеристики раскрывают их разную сущность. Решение сводится к выбору между экономичной компактностью и универсальной проходимостью.

Фото: Jetour

Belgee X50 создан по канонам городского кроссовера. Его сердце — бензиновый турбированный двигатель объёмом 1.5 литра, выдающий 150 лошадиных сил, чего может быть недостаточно для резкого маневрирования в потоке или при полной загрузке. Этот мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT, которая в пробках иногда может выдавать нервозность работы, свойственную этому типу трансмиссий.

Фото: Belgee

Привод — исключительно передний. Динамика для города достаточная: разгон до 100 км/ч занимает 8.6 секунды. Главный практический козырь — низкий заявленный расход топлива, составляющий 6.1 литра на 100 км. Габариты автомобиля подчёркивают его городскую ориентацию: длина 4330 мм, ширина 1800 мм и колёсная база 2600 мм делают его манёвренным в потоке и на парковке. Однако дорожный просвет в 180 мм — стандартное решение для преодоления бордюров — серьёзно ограничивает его внедорожный потенциал, оставляя его сугубо городским жителем.

В противоположность ему, Jetour T2 построен на философии универсальности и запаса прочности. Под его капотом расположен более мощный 2-литровый турбированный двигатель, развивающий 245 лошадиных сил. Коробка передач аналогичная — 7-ступенчатый робот, но привод — полноценный полный. Это обеспечивает совершенно иной уровень динамики и проходимости. Однако за такую универсальность приходится платить: аппетит к топливу у него закономерно и заметно выше, а солидные габариты, особенно на тесной парковке, могут стать испытанием. Его мощь и полный привод оборачиваются не только повышенным расходом, но и более высокими затратами на обслуживание и страховку. Это автомобиль-универсал, чьи возможности за пределами асфальта страхуют водителя, но требуют осознанных компромиссов в ежедневной городской рутине.

Таким образом, технические характеристики чётко разделяют эти модели. Belgee X50 — это рациональный и экономичный городской житель, чьи параметры оптимизированы для асфальта, но за гранью ровных дорог он быстро теряет уверенность. Jetour T2 — это автомобиль, чья мощь и проходимость открывают больше возможностей, но в условиях плотного мегаполиса его преимущества часто остаются невостребованными, а недостатки, напротив, проявляются регулярно.

Упомянутые модели: Belgee X50, Jetour T2
Упомянутые марки: Belgee, Jetour
