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12 марта 2020, 22:39

Минюст передумал повышать штрафы за нарушение ПДД

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В конце января Минюст вынес на общественное обсуждение новый проект Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающий увеличение штрафов за нарушения ПДД в несколько раз. Инициатива вызвала широкий резонанс, и в ведомстве решили отказаться от этой идеи.
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Заместитель главы Минюста Денис Новак сообщил после встречи с представителями ОНФ, что поправки в КоАП ограничат лишь процессуальными изменениями. Например, изменится порядок освидетельствования на опьянение и обжалования постановлений. С увеличением штрафов в ведомстве решили пока повременить. 

Однако, по информации «Коммерсанта», это не означает, что в новой реакции КоАП штрафы останутся прежними. Издание цитирует первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, который уверен, что необходимо ужесточить ответственность за грубые нарушения. Парламентарии намерены рассмотреть все предложения соразмерно общественной опасности. Но прежде чем попасть в Госдуму, документ должен получить одобрение правительства.

Напомним, проект нового КоАПа, опубликованный в конце января 2020 года на портале regulation.gov.ru, предусматривал масштабные ужесточения для водителей. Штраф за превышение скорости на 20 – 40 км/ч предлагалось увеличить с 500 до 3 000 рублей, за нарушения на ж/д переездах – до 5 000 рублей, а за отказ от медосвидетельствования – до 40 000 рублей. 
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Минюст передумал повышать штрафы за нарушение ПДД
{{material_128889}}Заместитель главы Минюста Денис Новак сообщил после встречи с представителями ОНФ, что поправки в КоАП ограничат лишь процессуальными изменениями. Например, изменится порядок освидетельствования на опьянение и обжалования постановлений. С увеличением штрафов в ведомстве решили пока повременить. Однако, по информации «Коммерсанта», это не означает, что в новой реакции КоАП штрафы останутся прежними. Издание цитирует первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, который уверен, что необходимо ужесточить ответственность за грубые нарушения. Парламентарии намерены рассмотреть все предложения соразмерно общественной опасности. Но прежде чем попасть в Госдуму, документ должен получить одобрение правительства.Напомним, проект нового КоАПа, опубликованный в конце января 2020 года на портале regulation.gov.ru, предусматривал масштабные ужесточения для водителей. Штраф за превышение скорости на 20 – 40 км/ч предлагалось увеличить с 500 до 3 000 рублей, за нарушения на ж/д переездах – до 5 000 рублей, а за отказ от медосвидетельствования – до 40 000 рублей. 
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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