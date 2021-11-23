Минздрав продолжает менять условия выдачи медсправок водителям: новые правила
«Подозрительным» гражданам, у которых выявят одновременно три признака из списка, придется сдавать химико-токсикологический анализ мочи, позволяющий определить наличие в организме опиатов, каннабиноидов, кокаина, барбитурата и т.д. При этом, по мнению экспертов, современные «дизайнерские» наркотики чрезвычайно трудно выявить стандартными лабораторными анализами. А люди, употребляющие инъекционные наркотики, обычно за водительскими правами не приходят, это совершенно особая категория.
По данным ГИБДД, на фоне снижения общего уровня пьянства за рулем количество выявляемых автомобилистов в состоянии наркотического опьянения стабильно держится на уровне 20 тысяч случаев в год. Из всех ДТП по вине пьяных водителей, 6% приходится на водителей-наркоманов.
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