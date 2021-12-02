Минздрав утвердил новые правила водительского медосмотра: она вступают в силу с 1 марта
Лабораторные исследования будут назначать врачи, заметившие следы уколов, а также подозрительные симптомы. В их числе: повышенная потливость, тремор рук, бледность и сухость кожи, чрезмерно низкий или чрезмерно высокий пульс, сужение или расширение зрачков, сонливость или возбуждение, заторможенность или ускорение темпа мышления, эмоциональная неустойчивость.
Также для получения медицинской справки придется дополнительно сдавать анализ крови и мочи всем водителям, лишенным прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования.
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