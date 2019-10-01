Мир без личных авто. Как изменится транспортная система?
- 4259
- 0
Сегодня в развитых государствах иметь большой внедорожник и ездить на нем по городу — моветон. Все больше людей предпочитают не занимать несколько метров дороги, не загрязнять воздух и думать в отношении комфорта не столь эгоистично. Развиваются каршеринг, совместные поездки и велосипедные движения.
По этой причине на недавно прошедшем Франкфуртском автосалоне не стали презентовать свои новинки Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo. Как считают эксперты, в будущем на подобных автошоу компании будут демонстрировать свои разработки в сфере «мобильности будущего», а автомобили станут лишь приложением к различным сервисам. Но как скажется это на рынке? И на чем же будут зарабатывать производители?
Мировые продажи автомобилей падают
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле было реализовано 1 млн 807 тыс. машин (-4,4%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется тринадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 400 тыс. машин, что на 2,2% выше показателя годичной давности.
В странах Западной Европы в июле реализация машин увеличились на 1,3% и составила 1 млн 346 тыс. авто. А вот продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 7,4% до 325,4 тыс. единиц.
Российский авторынок тоже продолжает падение, несмотря на существующие госпрограммы поддержки спроса. Правда, эксперты это связывают не с «антиавтомобильными» трендами, а со снижением реальных доходов населения и продолжающимся ростом цен на машины.
Специалисты говорят, что бить тревогу не стоит, поскольку человечество всегда будет нуждаться в транспортных средствах для быстрого и безопасного перемещения в пространстве. Кроме того, автомобильная промышленность является важным сектором мировой экономики, поэтому серьезный спад в ней просто не допустят.
|
«
Я не думаю, что будет глобальное долгосрочное падение рынка. Вполне возможно, одни бренды будут уходить с занимаемых рынков, но на их место придут другие и займут пустующую нишу. Может наблюдаться небольшой спад, но это скорее будет связано с снижением потребления и замедлением темпов роста экономики
»
Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»
Что будут выбирать потребители?
В крупных городах России и других стран активно развиваются сервисы каршеринга, совместных поездок. Стоимость поездок в такси стала такой доступной, что, живя в городе, такси обходится дешевле содержания личного автомобиля. Все это наталкивает автомобилистов на мысль: а не поменять ли машину на более экономичную, а то и вовсе продать ее.
В период с ноября по декабрь вновь ожидается рост мирового авторынка - это связано с поступление новых моделей на рынок, сезонными скидками и возможностью купить автомобиль по цене ниже рыночной. Если раньше одними из важных критериев при покупке авто для потребителей являлись статус автомобиля, бренд и марка, то теперь покупатели отдают предпочтения инновационным технологиям, оснащению авто, его безопасности.
|
«
Мы не видим тенденции к отказу от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, такси, каршеринга в России. Это связано со многими причинами. Во-первых, общественный транспорт и каршеринг хорошо развиты только в мегаполисах, и для всех, кто хотя бы изредка выезжает за пределы городов, личный автомобиль незаменим. Во-вторых, такси и каршеринг выгодны лишь при эпизодическом использовании, а при регулярном - эти виды обеспечения мобильности окажутся не только менее удобными, но и более дорогими. Наконец, автомобиль в России по-прежнему остается чем-то большим, чем просто средство для перемещения из пункта «А» в пункт «Б». В то же время, таксопарки и операторы каршеринга являются корпоративными клиентами автодилеров, покупают и обслуживают у нас свои автомобили
»
Максим Вирченко, директор локации РОЛЬФ Октябрьская
|
«
Потребители в ближайшие 2-3 года будут предпочитать автомобили, которые практичны, просты в управлении, а также оснащены умными помощниками, такими как система индикации заполнения шин воздухом, специальное водоотталкивающие покрытие окон, детские кресла, которые следят за состоянием, находящихся в них пассажиров и отражают показатели на основной дисплей, умные фары. Нельзя сказать, что покупатели совсем откажутся от привычных кросоверов, которые так популярны в мире, они по-прежнему будут пользоваться спросом у определённой категории граждан. Производители будут учитывать предпочтения покупателей и комбинировать технические характеристики с доступной ценой и экологичностью
»
Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве