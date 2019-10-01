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1 октября 2019, 10:22

Мир без личных авто. Как изменится транспортная система?

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Фото Дорожное радио
Каждый год, 22 сентября, во многих странах мира проходит акция «День без автомобиля». Люди ездят на велосипедах, ходят пешком или пользуются общественным транспортом. Это лишь один инструмент привлечения внимания общества к глобальной проблеме экологии.

Сегодня в развитых государствах иметь большой внедорожник и ездить на нем по городу — моветон. Все больше людей предпочитают не занимать несколько метров дороги, не загрязнять воздух и думать в отношении комфорта не столь эгоистично. Развиваются каршеринг, совместные поездки и велосипедные движения.

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Автомобильные тренды на мировой арене меняются: автопроизводители выпускают электрические модели на любой кошелек и развивают системы бережливого производства. Даже сами автоконцерны критикуют нынешнюю устаревшую транспортную систему.

По этой причине на недавно прошедшем Франкфуртском автосалоне не стали презентовать свои новинки Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo. Как считают эксперты, в будущем на подобных автошоу компании будут демонстрировать свои разработки в сфере «мобильности будущего», а автомобили станут лишь приложением к различным сервисам. Но как скажется это на рынке? И на чем же будут зарабатывать производители?

Мировые продажи автомобилей падают

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В будущем количество автомобилей в мире может сократиться на 90%, прогнозируют аналитики. И курс на это уже взят. По данным аналитического агентства «Автостат», за семь месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 52 млн 483 тыс. единиц, что на 5,8% меньше, чем годом ранее.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле было реализовано 1 млн 807 тыс. машин (-4,4%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется тринадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США.  Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 400 тыс. машин, что на 2,2% выше показателя годичной давности.

В странах Западной Европы в июле реализация машин увеличились на 1,3% и составила 1 млн 346 тыс. авто. А вот продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 7,4% до 325,4 тыс. единиц.
Российский авторынок тоже продолжает падение, несмотря на существующие госпрограммы поддержки спроса. Правда, эксперты это связывают не с «антиавтомобильными» трендами, а со снижением реальных доходов населения и продолжающимся ростом цен на машины.

Специалисты говорят, что бить тревогу не стоит, поскольку человечество всегда будет нуждаться в транспортных средствах для быстрого и безопасного перемещения в пространстве. Кроме того, автомобильная промышленность является важным сектором мировой экономики, поэтому серьезный спад в ней просто не допустят.

Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» « Я не думаю, что будет глобальное долгосрочное падение рынка. Вполне возможно, одни бренды будут уходить с занимаемых рынков, но на их место придут другие и займут пустующую нишу. Может наблюдаться небольшой спад, но это скорее будет связано с снижением потребления и замедлением темпов роста экономики »
Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»

Что будут выбирать потребители?

В крупных городах России и других стран активно развиваются сервисы каршеринга, совместных поездок. Стоимость поездок в такси стала такой доступной, что, живя в городе, такси обходится дешевле содержания личного автомобиля. Все это наталкивает автомобилистов на мысль: а не поменять ли машину на более экономичную, а то и вовсе продать ее.

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система

 

Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Мир без личных авто Как изменится транспортная система
Эксперты автомобильного рынка уверяют, что дилеры, как и раньше, будут получать доход от продаж и сервиса машин. Автомобиль является неотъемлемой частью жизни 75% россиян, а потому совсем скоро спрос вновь восстановится. Пока что автосалоны компенсируют финансовые потери за счёт продажи дополнительных услуг. Если в 2015 году они составляли 13,7% от общей выручки, (около 225 млн. руб.), то сейчас это сумма увеличилась в 2 раза. В основном дилеры получают дополнительную прибыль за счёт реализации подержанных машин, сервисного обслуживания и продажи дополнительного оборудования, фирменных запчастей, аксессуаров для авто.

В период с ноября по декабрь вновь ожидается рост мирового авторынка - это связано с поступление новых моделей на рынок, сезонными скидками и возможностью купить автомобиль по цене ниже рыночной. Если раньше одними из важных критериев при покупке авто для потребителей являлись статус автомобиля, бренд и марка, то теперь покупатели отдают предпочтения инновационным технологиям, оснащению авто, его безопасности.

Максим Вирченко, директор локации РОЛЬФ Октябрьская « Мы не видим тенденции к отказу от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, такси, каршеринга в России. Это связано со многими причинами. Во-первых, общественный транспорт и каршеринг хорошо развиты только в мегаполисах, и для всех, кто хотя бы изредка выезжает за пределы городов, личный автомобиль незаменим. Во-вторых, такси и каршеринг выгодны лишь при эпизодическом использовании, а при регулярном - эти виды обеспечения мобильности окажутся не только менее удобными, но и более дорогими. Наконец, автомобиль в России по-прежнему остается чем-то большим, чем просто средство для перемещения из пункта «А» в пункт «Б». В то же время, таксопарки и операторы каршеринга являются корпоративными клиентами автодилеров, покупают и обслуживают у нас свои автомобили »
Максим Вирченко, директор локации РОЛЬФ Октябрьская
Что касается изменений предпочтений на рынке, то для этого необходимы определенные предпосылки. Например, если резко вырастет стоимость топлива, может увеличиться спрос на более экономичные модели. Если ужесточится законодательство в части экологических норм, появится потребность в автомобилях с альтернативными видами топлива. Также важно брать в расчет условия эксплуатации машины и развитие инфраструктуры. Очевидно, что для массового использования электромобилей наша страна пока не годится. Тем не менее, потребительских перемен ожидать стоит.
Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли « Потребители в ближайшие 2-3 года будут предпочитать автомобили, которые практичны, просты в управлении, а также оснащены умными помощниками, такими как система индикации заполнения шин воздухом, специальное водоотталкивающие покрытие окон, детские кресла, которые следят за состоянием, находящихся в них пассажиров и отражают показатели на основной дисплей, умные фары. Нельзя сказать, что покупатели совсем откажутся от привычных кросоверов, которые так популярны в мире, они по-прежнему будут пользоваться спросом у определённой категории граждан. Производители будут учитывать предпочтения покупателей и комбинировать технические характеристики с доступной ценой и экологичностью »
Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Важно помнить, что стагнация – не всегда имеет сугубо негативный оттенок. Нынешний застой мирового рынка может привести к развитию новых сегментов. Например, уже сейчас развиваются новые альтернативные виды транспорта, такие как локомобиль – он может использоваться как на автодороге, так и на рельсовом пути.

Арина Милая
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Отзывы по теме
Какие моторные масла самые лучшие Mazda 3
Если хотите сделать именно упор на качество, купите немецкое масло с соответствующим допуском. Но в таком случае, при покупке обязательно обратите внимание на страну-производителя, а то некоторые бренды, типа Рольфа, выдают свою продукцию за немецкую, но немецким качеством там даже и не пахнет.
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Мир без личных авто. Как изменится транспортная система?
Сегодня в развитых государствах иметь большой внедорожник и ездить на нем по городу — моветон. Все больше людей предпочитают не занимать несколько метров дороги, не загрязнять воздух и думать в отношении комфорта не столь эгоистично. Развиваются каршеринг, совместные поездки и велосипедные движения. {{gallery_62}}Автомобильные тренды на мировой арене меняются: автопроизводители выпускают электрические модели на любой кошелек и развивают системы бережливого производства. Даже сами автоконцерны критикуют нынешнюю устаревшую транспортную систему. По этой причине на недавно прошедшем Франкфуртском автосалоне не стали презентовать свои новинки Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo. Как считают эксперты, в будущем на подобных автошоу компании будут демонстрировать свои разработки в сфере «мобильности будущего», а автомобили станут лишь приложением к различным сервисам. Но как скажется это на рынке? И на чем же будут зарабатывать производители?Мировые продажи автомобилей падают {{material_127486}} В будущем количество автомобилей в мире может сократиться на 90%, прогнозируют аналитики. И курс на это уже взят. По данным аналитического агентства «Автостат», за семь месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 52 млн 483 тыс. единиц, что на 5,8% меньше, чем годом ранее.Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле было реализовано 1 млн 807 тыс. машин (-4,4%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется тринадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США.  Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 400 тыс. машин, что на 2,2% выше показателя годичной давности. В странах Западной Европы в июле реализация машин увеличились на 1,3% и составила 1 млн 346 тыс. авто. А вот продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 7,4% до 325,4 тыс. единиц.Российский авторынок тоже продолжает падение, несмотря на существующие госпрограммы поддержки спроса. Правда, эксперты это связывают не с «антиавтомобильными» трендами, а со снижением реальных доходов населения и продолжающимся ростом цен на машины.Специалисты говорят, что бить тревогу не стоит, поскольку человечество всегда будет нуждаться в транспортных средствах для быстрого и безопасного перемещения в пространстве. Кроме того, автомобильная промышленность является важным сектором мировой экономики, поэтому серьезный спад в ней просто не допустят. {{person_268_Я не думаю, что будет глобальное долгосрочное падение рынка. Вполне возможно, одни бренды будут уходить с занимаемых рынков, но на их место придут другие и займут пустующую нишу. Может наблюдаться небольшой спад, но это скорее будет связано с снижением потребления и замедлением темпов роста экономики}}Что будут выбирать потребители?В крупных городах России и других стран активно развиваются сервисы каршеринга, совместных поездок. Стоимость поездок в такси стала такой доступной, что, живя в городе, такси обходится дешевле содержания личного автомобиля. Все это наталкивает автомобилистов на мысль: а не поменять ли машину на более экономичную, а то и вовсе продать ее.{{gallery_230}}Эксперты автомобильного рынка уверяют, что дилеры, как и раньше, будут получать доход от продаж и сервиса машин. Автомобиль является неотъемлемой частью жизни 75% россиян, а потому совсем скоро спрос вновь восстановится. Пока что автосалоны компенсируют финансовые потери за счёт продажи дополнительных услуг. Если в 2015 году они составляли 13,7% от общей выручки, (около 225 млн. руб.), то сейчас это сумма увеличилась в 2 раза. В основном дилеры получают дополнительную прибыль за счёт реализации подержанных машин, сервисного обслуживания и продажи дополнительного оборудования, фирменных запчастей, аксессуаров для авто. В период с ноября по декабрь вновь ожидается рост мирового авторынка - это связано с поступление новых моделей на рынок, сезонными скидками и возможностью купить автомобиль по цене ниже рыночной. Если раньше одними из важных критериев при покупке авто для потребителей являлись статус автомобиля, бренд и марка, то теперь покупатели отдают предпочтения инновационным технологиям, оснащению авто, его безопасности. {{person_196_Мы не видим тенденции к отказу от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, такси, каршеринга в России. Это связано со многими причинами. Во-первых, общественный транспорт и каршеринг хорошо развиты только в мегаполисах, и для всех, кто хотя бы изредка выезжает за пределы городов, личный автомобиль незаменим. Во-вторых, такси и каршеринг выгодны лишь при эпизодическом использовании, а при регулярном - эти виды обеспечения мобильности окажутся не только менее удобными, но и более дорогими. Наконец, автомобиль в России по-прежнему остается чем-то большим, чем просто средство для перемещения из пункта «А» в пункт «Б». В то же время, таксопарки и операторы каршеринга являются корпоративными клиентами автодилеров, покупают и обслуживают у нас свои автомобили}} Что касается изменений предпочтений на рынке, то для этого необходимы определенные предпосылки. Например, если резко вырастет стоимость топлива, может увеличиться спрос на более экономичные модели. Если ужесточится законодательство в части экологических норм, появится потребность в автомобилях с альтернативными видами топлива. Также важно брать в расчет условия эксплуатации машины и развитие инфраструктуры. Очевидно, что для массового использования электромобилей наша страна пока не годится. Тем не менее, потребительских перемен ожидать стоит. {{person_18_Потребители в ближайшие 2-3 года будут предпочитать автомобили, которые практичны, просты в управлении, а также оснащены умными помощниками, такими как система индикации заполнения шин воздухом, специальное водоотталкивающие покрытие окон, детские кресла, которые следят за состоянием, находящихся в них пассажиров и отражают показатели на основной дисплей, умные фары. Нельзя сказать, что покупатели совсем откажутся от привычных кросоверов, которые так популярны в мире, они по-прежнему будут пользоваться спросом у определённой категории граждан. Производители будут учитывать предпочтения покупателей и комбинировать технические характеристики с доступной ценой и экологичностью}} Важно помнить, что стагнация – не всегда имеет сугубо негативный оттенок. Нынешний застой мирового рынка может привести к развитию новых сегментов. Например, уже сейчас развиваются новые альтернативные виды транспорта, такие как локомобиль – он может использоваться как на автодороге, так и на рельсовом пути.
2019-10-01
Автор: Арина Милая
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