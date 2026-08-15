MiRiDER 20 — премиальный складной электровелосипед: запас хода до 72 км и полная мобильность без прав

15 августа 2026, 10:03
MiRiDER 20: складной электровелосипед с 20-дюймовыми колесами и запасом хода до 72 км
MiRiDER 20: складной электровелосипед с 20-дюймовыми колесами и запасом хода до 72 км
MiRiDER 20 - новый складной электровелосипед из Великобритании с увеличенными колесами и компактными габаритами. Модель оснащается батареей Samsung, мотор-колесом на 250 Вт, а запас хода до 72 км. Важно понять, как эти характеристики влияют на удобство и практичность в городских условиях.
MiRiDER 20 - это не просто очередная новинка на рынке складных электровелосипедов. Британский производитель сделал ставку на сочетание компактности и увеличенных 20-дюймовых колес, что сразу же делает модель популярной среди конкурентов. Такой подход позволяет сохранить маневренность и легкость транспортировки, при этом улучшая проходимость и комфорт на неровных дорогах.
В основе конструкции - колесная база 105 см и вес всего 21 кг. Благодаря небольшому радиусу разворота велосипед можно легко использовать в плотном городском потоке или на узких дорогах. Электрическая система MiDRiVE с мотор-колесом мощностью 250 Вт и крутящим моментом 45 Н·м обеспечивает плавный разгон и поддержку на подъемах. Встроенная батарея Samsung емкостью 7 А·ч (252 Вт·ч) спрятана в рамке, что положительно отображается на балансе и внешнем виде.
На одном зарядном устройстве MiRiDER 20 легко преодолеть расстояние до 72 км, что позволяет ему подъезжать к ежедневным поездкам по городу и пригородам. Для расширения предусмотрена функция «Boost», зарядка занимает от 2,5 до 3 часов — показатель, который можно назвать одним из лучших в классе. Важно, что аккумулятор не только компактен, но и надежен: элементы Samsung давно рекомендовали себе в электромобилях и других приборах.
В версии MiRiDER GB3 реализована трехскоростная коробка передач и ременной привод. Первая связь рассчитана на подъемы или движение без электропомощи, вторая - для обеспечения езды, третья - для максимальной скорости до 25 км/ч. Рамы из магниевого сплава обеспечивают прочность и легкость, а также задний амортизатор вибрации на плохом покрытии.
Сложенные габариты - 62 см в высоту и 52 см в высоту - позволяют хранить велосипед даже в небольшой квартире или перевозить в багажнике легкового автомобиля. Цена на сайте производителя составляет 3550 евро, что ставит MiRiDER 20 в один ряд с премиальными моделями сегмента.
В сегменте компактного электротранспорта растет конкуренция: например, мопеды с мотором Lifan также предлагают доступные решения для города, о чем недавно рассказывалось в материалах о практичности мопеда Delta С.МОТО Lifan для российских дорог . Однако складные электровелосипеды, такие как MiRiDER 20, выигрывают за счет мобильности и требуют регистрации.
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