Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 апреля 2020, 14:50

Мировой автопром пребывает в вирусном шоке

  • 258
  • 0
Фото: popularmechanics.com
Коронавирусная пандемия принесла проблемы в автомобильную отрасль всей планеты. Повсеместно закрываются автосборочные предприятия, дилеры от безысходности уходят в онлайн пространство, экономисты пытаются спрогнозировать объемы продаж, корректируя изначальные планы. Как там у них, за рубежом?
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке

Фото: hips.hearstapps.com

Франция

Продажи новых автомобилей во Франции в марте текущего года упали более чем на 72% и могут снизиться на 20% по итогам всего 2020-го. Причина - вспышка коронавируса, которая продолжает косить местный рынок.

В связи с тем, что Франция с середины месяца находится под строгой вирусной блокадой, все большое количество компаний, специализирующихся на продаже машин, закрыли двери шоу-румов. В свою очередь, ушли на каникулы все местные автогиганты, тем самым пытаясь снизить  ущерб от пандемии COVID-19.

«Это историческое. Мы никогда не видели такого падения», - заявил представитель отраслевой группы французских автопроизводителей (CCFA) Франсуа Рудье. По его словам, которые приводит urdupoint.com, в марте 2020 года продажи французских новых автомобилей упали на 72,2% - до 62 668 единиц, по сравнению с мартом 2019-го.

Франсуа Рудье заявил, что за первое полугодие текущего года, исходя из оценок как французских, так и иностранных компаний, рынок Франции может опуститься примерно на 30%, что приведет  к общегодовому снижению на 20%. Это означает, что в общей сложности французы приобретут от 1,7 до 1,8 млн новых автомобилей. Прогноз основывается на предположении, что пандемия прекратится, и нормальная автомобильная деятельность будет возобновлена в конце апреля или начале мая. «Если вирус задержится, прогноз может быть еще ниже», - заметил г-н Рудье.

Соединенные Штаты

Продажи легких автомобилей в США в 2020 году могут составить от 14,5 до 16,4 млн ед. По оценке экспертов statista.com, автопром продаст около 16,4 млн автомобилей. Это по самому оптимистичному сценарию, когда вирус, вызывающий COVID-19, уйдет так же быстро, как и пришел.

В случае, если коронавирусный кризис продолжится, перспективы заокеанского рынка ухудшатся: продажи автомобилей в 2020 году могут упасть до отметки 14,5 млн единиц. Для сравнения: в 2019-м автомобилисты в США приобрели около 17 млн новых автомобилей и легких грузовиков, немного снизившись по сравнению с рекордными продажами периода 2015-2018 г.г., когда продажи составили 17 млн ед.

В 2019 году средняя цена нового легкого автомобиля в США составила примерно 36 400 долларов – это от 50 до 60% от среднего дохода домашнего хозяйства Америки. Потребители, как правило, не проявляют особую готовность к столь крупным семейным инвестициям в условиях, когда экономика замедляется.

Мировой автопром пребывает в вирусном шоке

Фото из открытых источников

Мировой автопром пребывает в вирусном шоке

Фото из открытых источников

Мировой автопром пребывает в вирусном шоке

Фото из открытых источников

Мировой автопром пребывает в вирусном шоке

Фото из открытых источников

Мировой автопром пребывает в вирусном шоке

Фото из открытых источников

Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
В 2018 году средний возраст транспортных средств на американских дорогах составил 11,7 года. Однако этот показатель был еще выше для домохозяйств с уровнем дохода ниже 25 000 долларов в год. Сообщается, что люди, проживающие в таких домохозяйствах, эксплуатировали свои машины в течение аж 13 лет. Сложившаяся в экономике ситуация образца I-II кварталов 2020-го не сулит в этом плане никаких позитивных изменений.

Япония

«Вялые продажи можно объяснить вспышкой коронавируса и затянувшимися последствиями повышения ставки налога на потребление от 1 октября прошлого года», - заявили на днях представители Японской ассоциации автомобильных дилеров.

Автомобильные дилеры зарегистрировали снижение количества клиентов, поскольку многие японцы воздерживались от выхода на работу и просто на улицу на фоне растущих опасений, связанных с распространением инфекции COVID-19.

Без учета минивэнов продажи новых автомобилей в Стране Восходящего солнца в феврале текущего года упали на 10,7% - до 268 302 ед. Продажи минивэнов с объемом двигателя до 660 куб.см, упали на 9,6% - до 161 883 ед. падение продаж отметило издание japantimes.co.jp со ссылкой на данные крупнейших автопроизводителей Японии.

Так, например, у Mitsubishi Motors Corp падение составило 24,5%, у Nissan Motor Co. - 13,8%, продажи лидера отрасли Toyota Motor Co. упали на 7%. Продажи новых грузовиков и автобусов снизились на 10,3%, по сравнению с АППГ - до 430 185 ед., что стало пятым месяцем спада подряд.

Экономика сталкивается с ударом, близким или даже хуже того, который имел место в 2011-м, когда он сократился на 0,1% из-за мощного землетрясения и цунами в регионе Тохоку, отмечают эксперты Японской ассоциации автомобильных дилеров.

Понижение прогнозов

Во вторник Goldman Sachs понизил оценку экономики Японии в январе-марте, прогнозируя сокращение в годовом выражении на 0,3% по сравнению с прогнозируемым ранее ростом на 0,3%.

На прошлой неделе Moody 's резко понизил прогноз по глобальным продажам автомобилей в 2020 году - с прогнозируемого снижения на 2,5% до гораздо более резкого падения на 14%. По словам представителей Moody 's, сильнее всего на данный момент пострадала Западная Европа с падением на 21%, за ней следуют США с падением на 15%, Китай - на 10%, Япония - на 8%.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero IV
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Sam
Форум Mitsubishi Space Wagon
Цитата:| Кому: denis_ermakov@list.r Универсальные подходят нормально
Владимир
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ниссан
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 24 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
ФранцияПродажи новых автомобилей во Франции в марте текущего года упали более чем на 72% и могут снизиться на 20% по итогам всего 2020-го. Причина - вспышка коронавируса, которая продолжает косить местный рынок.В связи с тем, что Франция с середины месяца находится под строгой вирусной блокадой, все большое количество компаний, специализирующихся на продаже машин, закрыли двери шоу-румов. В свою очередь, ушли на каникулы все местные автогиганты, тем самым пытаясь снизить  ущерб от пандемии COVID-19.«Это историческое. Мы никогда не видели такого падения», - заявил представитель отраслевой группы французских автопроизводителей (CCFA) Франсуа Рудье. По его словам, которые приводит urdupoint.com, в марте 2020 года продажи французских новых автомобилей упали на 72,2% - до 62 668 единиц, по сравнению с мартом 2019-го.Франсуа Рудье заявил, что за первое полугодие текущего года, исходя из оценок как французских, так и иностранных компаний, рынок Франции может опуститься примерно на 30%, что приведет  к общегодовому снижению на 20%. Это означает, что в общей сложности французы приобретут от 1,7 до 1,8 млн новых автомобилей. Прогноз основывается на предположении, что пандемия прекратится, и нормальная автомобильная деятельность будет возобновлена в конце апреля или начале мая. «Если вирус задержится, прогноз может быть еще ниже», - заметил г-н Рудье.Соединенные ШтатыПродажи легких автомобилей в США в 2020 году могут составить от 14,5 до 16,4 млн ед. По оценке экспертов statista.com, автопром продаст около 16,4 млн автомобилей. Это по самому оптимистичному сценарию, когда вирус, вызывающий COVID-19, уйдет так же быстро, как и пришел.В случае, если коронавирусный кризис продолжится, перспективы заокеанского рынка ухудшатся: продажи автомобилей в 2020 году могут упасть до отметки 14,5 млн единиц. Для сравнения: в 2019-м автомобилисты в США приобрели около 17 млн новых автомобилей и легких грузовиков, немного снизившись по сравнению с рекордными продажами периода 2015-2018 г.г., когда продажи составили 17 млн ед.В 2019 году средняя цена нового легкого автомобиля в США составила примерно 36 400 долларов – это от 50 до 60% от среднего дохода домашнего хозяйства Америки. Потребители, как правило, не проявляют особую готовность к столь крупным семейным инвестициям в условиях, когда экономика замедляется.{{gallery_1995}} В 2018 году средний возраст транспортных средств на американских дорогах составил 11,7 года. Однако этот показатель был еще выше для домохозяйств с уровнем дохода ниже 25 000 долларов в год. Сообщается, что люди, проживающие в таких домохозяйствах, эксплуатировали свои машины в течение аж 13 лет. Сложившаяся в экономике ситуация образца I-II кварталов 2020-го не сулит в этом плане никаких позитивных изменений. Япония«Вялые продажи можно объяснить вспышкой коронавируса и затянувшимися последствиями повышения ставки налога на потребление от 1 октября прошлого года», - заявили на днях представители Японской ассоциации автомобильных дилеров.Автомобильные дилеры зарегистрировали снижение количества клиентов, поскольку многие японцы воздерживались от выхода на работу и просто на улицу на фоне растущих опасений, связанных с распространением инфекции COVID-19. Без учета минивэнов продажи новых автомобилей в Стране Восходящего солнца в феврале текущего года упали на 10,7% - до 268 302 ед. Продажи минивэнов с объемом двигателя до 660 куб.см, упали на 9,6% - до 161 883 ед. падение продаж отметило издание japantimes.co.jp со ссылкой на данные крупнейших автопроизводителей Японии. Так, например, у Mitsubishi Motors Corp падение составило 24,5%, у Nissan Motor Co. - 13,8%, продажи лидера отрасли Toyota Motor Co. упали на 7%. Продажи новых грузовиков и автобусов снизились на 10,3%, по сравнению с АППГ - до 430 185 ед., что стало пятым месяцем спада подряд.Экономика сталкивается с ударом, близким или даже хуже того, который имел место в 2011-м, когда он сократился на 0,1% из-за мощного землетрясения и цунами в регионе Тохоку, отмечают эксперты Японской ассоциации автомобильных дилеров. Понижение прогнозовВо вторник Goldman Sachs понизил оценку экономики Японии в январе-марте, прогнозируя сокращение в годовом выражении на 0,3% по сравнению с прогнозируемым ранее ростом на 0,3%.На прошлой неделе Moody 's резко понизил прогноз по глобальным продажам автомобилей в 2020 году - с прогнозируемого снижения на 2,5% до гораздо более резкого падения на 14%. По словам представителей Moody 's, сильнее всего на данный момент пострадала Западная Европа с падением на 21%, за ней следуют США с падением на 15%, Китай - на 10%, Япония - на 8%.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Волгоград Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться