Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
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Фото: hips.hearstapps.com
Франция
Продажи новых автомобилей во Франции в марте текущего года упали более чем на 72% и могут снизиться на 20% по итогам всего 2020-го. Причина - вспышка коронавируса, которая продолжает косить местный рынок.
В связи с тем, что Франция с середины месяца находится под строгой вирусной блокадой, все большое количество компаний, специализирующихся на продаже машин, закрыли двери шоу-румов. В свою очередь, ушли на каникулы все местные автогиганты, тем самым пытаясь снизить ущерб от пандемии COVID-19.
«Это историческое. Мы никогда не видели такого падения», - заявил представитель отраслевой группы французских автопроизводителей (CCFA) Франсуа Рудье. По его словам, которые приводит urdupoint.com, в марте 2020 года продажи французских новых автомобилей упали на 72,2% - до 62 668 единиц, по сравнению с мартом 2019-го.
Франсуа Рудье заявил, что за первое полугодие текущего года, исходя из оценок как французских, так и иностранных компаний, рынок Франции может опуститься примерно на 30%, что приведет к общегодовому снижению на 20%. Это означает, что в общей сложности французы приобретут от 1,7 до 1,8 млн новых автомобилей. Прогноз основывается на предположении, что пандемия прекратится, и нормальная автомобильная деятельность будет возобновлена в конце апреля или начале мая. «Если вирус задержится, прогноз может быть еще ниже», - заметил г-н Рудье.
Соединенные Штаты
Продажи легких автомобилей в США в 2020 году могут составить от 14,5 до 16,4 млн ед. По оценке экспертов statista.com, автопром продаст около 16,4 млн автомобилей. Это по самому оптимистичному сценарию, когда вирус, вызывающий COVID-19, уйдет так же быстро, как и пришел.
В случае, если коронавирусный кризис продолжится, перспективы заокеанского рынка ухудшатся: продажи автомобилей в 2020 году могут упасть до отметки 14,5 млн единиц. Для сравнения: в 2019-м автомобилисты в США приобрели около 17 млн новых автомобилей и легких грузовиков, немного снизившись по сравнению с рекордными продажами периода 2015-2018 г.г., когда продажи составили 17 млн ед.
В 2019 году средняя цена нового легкого автомобиля в США составила примерно 36 400 долларов – это от 50 до 60% от среднего дохода домашнего хозяйства Америки. Потребители, как правило, не проявляют особую готовность к столь крупным семейным инвестициям в условиях, когда экономика замедляется.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Япония
«Вялые продажи можно объяснить вспышкой коронавируса и затянувшимися последствиями повышения ставки налога на потребление от 1 октября прошлого года», - заявили на днях представители Японской ассоциации автомобильных дилеров.
Автомобильные дилеры зарегистрировали снижение количества клиентов, поскольку многие японцы воздерживались от выхода на работу и просто на улицу на фоне растущих опасений, связанных с распространением инфекции COVID-19.
Без учета минивэнов продажи новых автомобилей в Стране Восходящего солнца в феврале текущего года упали на 10,7% - до 268 302 ед. Продажи минивэнов с объемом двигателя до 660 куб.см, упали на 9,6% - до 161 883 ед. падение продаж отметило издание japantimes.co.jp со ссылкой на данные крупнейших автопроизводителей Японии.
Так, например, у Mitsubishi Motors Corp падение составило 24,5%, у Nissan Motor Co. - 13,8%, продажи лидера отрасли Toyota Motor Co. упали на 7%. Продажи новых грузовиков и автобусов снизились на 10,3%, по сравнению с АППГ - до 430 185 ед., что стало пятым месяцем спада подряд.
Экономика сталкивается с ударом, близким или даже хуже того, который имел место в 2011-м, когда он сократился на 0,1% из-за мощного землетрясения и цунами в регионе Тохоку, отмечают эксперты Японской ассоциации автомобильных дилеров.
Понижение прогнозов
Во вторник Goldman Sachs понизил оценку экономики Японии в январе-марте, прогнозируя сокращение в годовом выражении на 0,3% по сравнению с прогнозируемым ранее ростом на 0,3%.
На прошлой неделе Moody 's резко понизил прогноз по глобальным продажам автомобилей в 2020 году - с прогнозируемого снижения на 2,5% до гораздо более резкого падения на 14%. По словам представителей Moody 's, сильнее всего на данный момент пострадала Западная Европа с падением на 21%, за ней следуют США с падением на 15%, Китай - на 10%, Япония - на 8%.
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