29 июля 2019, 10:43
Мировой авторынок снизился в первом полугодии на 7%
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Падение продаж на российском автомобильном рынке, в первую очередь, является следствием непростой экономической ситуации в стране. В то же время снижение покупательского спроса на новые легковые и легкие коммерческие автомобили наблюдаются по всему миру. Причины в каждой стране разные.
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Снижение продаж новых автомобилей наблюдается и в США, где по итогам первого полугодия было реализовано 8,4 млн автомобилей (-2,1%). В странах Западной Европы за тот же период объем продаж составил без малого 9 млн автомобилей (-2,9%). В Восточной Европе этот показатель был в 4,5 раза меньше и составил 2 млн автомобилей (-7,3%). В России в первом полугодии продажи упали на 2,4%. Но с 1 июля возобновились программы гос.поддержки и эксперты ожидают увеличения спроса во второй половине 2019 года.
Не лучше ситуация обстоит и в странах Южной Америки, где с января по июнь было продано 1,5 млн автомобилей (-7,4%). Снизились продажи в Канаде (981 тыс. экз., -5,5%) и в Южной Корее (849,2 тыс. экз., -3,6%). Среди крупнейших мировых автомобильных рынков минимальный рост наблюдался лишь в Японии. Здесь в первом полугодии было куплено 2,7 млн автомобилей или на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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