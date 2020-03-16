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16 марта 2020, 13:18

Мировой авторынок в феврале упал на 20%

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В феврале 2020 года по всему миру было продано чуть более 5 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 20% меньше, чем годом ранее. Первое место занимает США. На второй строчке – страны Западной Европы.
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию LMC Automotive, в феврале мировой авторынок просел на 20%. Главный удар по продажам нанесли китайские покупатели, интерес которых к новым автомобиля снизился почти вдвое по сравнению с февралем 2019 года. За месяц в Китае было продано всего 282 тыс. автомобилей (-80,4%). Столь низкий для Поднебесной показатель продаж объясняется вынужденно затянувшимися новогодними каникулами и карантином, введенным в связи с эпидемией коронавируса.

Больше всего новых автомобилей в феврале было продано в США. По сравнению с 2019 годом объемы выросли на 8,3% до 1,36 млн автомобилей. Второе место досталось западноевропейским странам, где в совокупности было реализовано 1,1 млн автомобилей (6,5%). Третье место занимает Япония (423,5 тыс. экз., -10,6%), четвертое – страны Восточной Европы (304,6 тыс. экз., +4,5%). Китай замыкает пятерку лидеров. Среди крупнейших мировых авторынков февраля стоит также упомянуть Бразилию и Аргентину (218,7 тыс. шт., -4,6%), Канаду (124,3 тыс. шт., +2,9%) и Корею (97 тыс. шт., -17,9%).

Март для Китая может стать более успешным месяцем. Как сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей, местный автопром возвращается к обычному режиму работы. Порядка 90% крупных автопроизводителей возобновили производство, а 77% их сотрудников вернулись к работе. Однако возобновление производства не обязательно означает, что люди вернутся к дилерам за новыми автомобилями. Таким образом, проблема смещается от производства к продажам, от предложения к спросу.


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Мировой авторынок в феврале упал на 20%
{{material_129199}}Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию LMC Automotive, в феврале мировой авторынок просел на 20%. Главный удар по продажам нанесли китайские покупатели, интерес которых к новым автомобиля снизился почти вдвое по сравнению с февралем 2019 года. За месяц в Китае было продано всего 282 тыс. автомобилей (-80,4%). Столь низкий для Поднебесной показатель продаж объясняется вынужденно затянувшимися новогодними каникулами и карантином, введенным в связи с эпидемией коронавируса.Больше всего новых автомобилей в феврале было продано в США. По сравнению с 2019 годом объемы выросли на 8,3% до 1,36 млн автомобилей. Второе место досталось западноевропейским странам, где в совокупности было реализовано 1,1 млн автомобилей (6,5%). Третье место занимает Япония (423,5 тыс. экз., -10,6%), четвертое – страны Восточной Европы (304,6 тыс. экз., +4,5%). Китай замыкает пятерку лидеров. Среди крупнейших мировых авторынков февраля стоит также упомянуть Бразилию и Аргентину (218,7 тыс. шт., -4,6%), Канаду (124,3 тыс. шт., +2,9%) и Корею (97 тыс. шт., -17,9%).Март для Китая может стать более успешным месяцем. Как сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей, местный автопром возвращается к обычному режиму работы. Порядка 90% крупных автопроизводителей возобновили производство, а 77% их сотрудников вернулись к работе. Однако возобновление производства не обязательно означает, что люди вернутся к дилерам за новыми автомобилями. Таким образом, проблема смещается от производства к продажам, от предложения к спросу.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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