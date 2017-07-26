26 июля 2017, 14:10

Мировой авторынок вырос почти на 3%

Итоги первых шести месяцев года по продажам автомобилей в мировом масштабе говорят о том, что рынок транспортных средств вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Июнь порадовал статистикой роста глобального рынка на 1,3%. Всего было реализовано 8 051 000 единиц транспорта. А за шесть месяцев текущего года было продано 46 762 000 автомобиля. Годовая статистика продаж, подсчитанная без сезонности, говорит о продажах 93 908 000 экземпляров в мировом масштабе. Самым крупный авторынком по-прежнему остается Китай. В первом полугодии в Поднебесной 13 155 000 машин нашли своих хозяев. Это на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом. Второй по величине авторынок расположен в США. Американские покупатели приобрели 8 441 000 (-2,2%).

Рынок Западной Европы подрос на 3,7%, показав результат 8 738 000 автомобилей. Жители восточно-европейского региона приобрели 1 952 000 машин, что больше на 6,1%. Среди крупных автомобильных рынков эксперты также отмечают Южную Америку (рост в 11,8% и 1 424 000 проданных транспортных средств) и Корею (882 100 реализованных авто, -3,5%).

Продажи на российском рынке увеличились на 7%. Специалисты прогнозируют, что положительная динамика сохранится и к концу года.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
Юра
Машщину для путешествий?
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
arallov_85
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Продам на запчасти Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2008 г/ в. Территориально нахожусь в Новосибирске. Почтой не отправляю. Самовывоз. В наличии есть практически все начиная от кузовщины и заканчивая мелочевкой. Цены договорные - очень приемлемые. Торг приветствуется. 8-913-456-66-19. Андрей ...
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Мировой авторынок вырос почти на 3%
{{material_120151}}Июнь порадовал статистикой роста глобального рынка на 1,3%. Всего было реализовано 8 051 000 единиц транспорта. А за шесть месяцев текущего года было продано 46 762 000 автомобиля. Годовая статистика продаж, подсчитанная без сезонности, говорит о продажах 93 908 000 экземпляров в мировом масштабе. Самым крупный авторынком по-прежнему остается Китай. В первом полугодии в Поднебесной 13 155 000 машин нашли своих хозяев. Это на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом. Второй по величине авторынок расположен в США. Американские покупатели приобрели 8 441 000 (-2,2%).Рынок Западной Европы подрос на 3,7%, показав результат 8 738 000 автомобилей. Жители восточно-европейского региона приобрели 1 952 000 машин, что больше на 6,1%. Среди крупных автомобильных рынков эксперты также отмечают Южную Америку (рост в 11,8% и 1 424 000 проданных транспортных средств) и Корею (882 100 реализованных авто, -3,5%).Продажи на российском рынке увеличились на 7%. Специалисты прогнозируют, что положительная динамика сохранится и к концу года.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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