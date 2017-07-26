26 июля 2017, 14:10
Мировой авторынок вырос почти на 3%
Итоги первых шести месяцев года по продажам автомобилей в мировом масштабе говорят о том, что рынок транспортных средств вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Рынок Западной Европы подрос на 3,7%, показав результат 8 738 000 автомобилей. Жители восточно-европейского региона приобрели 1 952 000 машин, что больше на 6,1%. Среди крупных автомобильных рынков эксперты также отмечают Южную Америку (рост в 11,8% и 1 424 000 проданных транспортных средств) и Корею (882 100 реализованных авто, -3,5%).
Продажи на российском рынке увеличились на 7%. Специалисты прогнозируют, что положительная динамика сохранится и к концу года.
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Отзывы по теме
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
Продам на запчасти Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2008 г/ в. Территориально нахожусь в Новосибирске. Почтой не отправляю. Самовывоз. В наличии есть практически все начиная от кузовщины и заканчивая мелочевкой. Цены договорные - очень приемлемые. Торг приветствуется. 8-913-456-66-19. Андрей ...
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