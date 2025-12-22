Китай и США теряют темп: почему ноябрь стал холодным для автогигантов?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

22 декабря 2025, 11:37

Мировой рынок автомобилей в ноябре 2025: спад продаж впервые за год

Мировой рынок автомобилей в ноябре 2025: спад продаж впервые за год

Китай и США теряют темп: почему ноябрь стал холодным для автогигантов?

Мировой рынок автомобилей в ноябре 2025: спад продаж впервые за год

В ноябре 2025 года глобальный авторынок неожиданно просел. Лидеры теряют позиции, а Европа удивляет ростом. Какие страны оказались в минусе, а кто смог вырваться вперед? Подробности в нашем материале.

В ноябре 2025 года глобальный авторынок неожиданно просел. Лидеры теряют позиции, а Европа удивляет ростом. Какие страны оказались в минусе, а кто смог вырваться вперед? Подробности в нашем материале.

В ноябре 2025 года мировая автомобильная индустрия столкнулась с неожиданным снижением продаж. По данным консалтинговой компании GlobalData, на которые ссылается «Автостат», за месяц было реализовано 8 124 947 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 2,2% меньше, чем в ноябре прошлого года. Несмотря на этот спад, по итогам одиннадцати месяцев рынок все же показывает рост - плюс 4,2% и 83 560 075 проданных машин.

Китай по-прежнему удерживает статус крупнейшего автомобильного рынка планеты, однако и здесь не обошлось без потерь. В последнем месяце осени в Поднебесной было продано 2 669 066 автомобилей, что на 5,5% ниже прошлогоднего результата. Американский рынок также не смог удержаться на плаву: в США зафиксировано 1 289 376 реализованных машин, что означает падение на 5,8% по сравнению с ноябрем 2024 года.

Европейские рынки, напротив, продемонстрировали некоторую устойчивость. В Западной Европе продажи выросли на 0,4% и достигли 1 090 903 автомобилей. Восточная Европа показала еще более заметный прирост - плюс 2,5% и 428 842 проданных машины. Южная Америка, напротив, ушла в минус: здесь дилеры реализовали 260 087 автомобилей, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

Япония, несмотря на статус одного из крупнейших игроков, также не смогла избежать снижения: продажи составили 366 806 автомобилей, что на 5,2% меньше, чем в ноябре 2024 года. Южная Корея оказалась в числе немногих, кто смог показать пусть и скромный, но рост - плюс 0,5% и 146 084 реализованных машины. В Канаде зафиксировано самое заметное падение среди крупных рынков - минус 6,2% и 140 118 проданных автомобилей.

Если рассматривать ситуацию в целом, становится очевидно: ноябрь 2025 года стал для мирового авторынка месяцем испытаний. Снижение продаж в Китае и США, которые традиционно формируют основную часть мирового спроса, не смогли компенсировать даже положительные результаты Европы и Кореи. Эксперты связывают это с изменением потребительских настроений, колебаниями валют и продолжающимися логистическими трудностями.

К слову, Китай уже много лет занимает лидирующие позиции на мировом автомобильном рынке. Страна не только удерживает первенство по объему продаж, но и активно развивает собственные бренды, которые все чаще выходят на международную арену. Китайские автопроизводители инвестируют в новые технологии, электромобили и гибридные модели, что позволяет им конкурировать с западными и японскими компаниями. В последние годы именно Китай задает тренды в глобальной автоиндустрии, несмотря на временные спады.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Йошкар-Ола Краснодар Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться