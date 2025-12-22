Китай и США теряют темп: почему ноябрь стал холодным для автогигантов?

22 декабря 2025, 11:37
Мировой рынок автомобилей в ноябре 2025: спад продаж впервые за год
В ноябре 2025 года глобальный авторынок неожиданно просел. Лидеры теряют позиции, а Европа удивляет ростом. Какие страны оказались в минусе, а кто смог вырваться вперед? Подробности в нашем материале.
В ноябре 2025 года мировая автомобильная индустрия столкнулась с неожиданным снижением продаж. По данным консалтинговой компании GlobalData, на которые ссылается «Автостат», за месяц было реализовано 8 124 947 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 2,2% меньше, чем в ноябре прошлого года. Несмотря на этот спад, по итогам одиннадцати месяцев рынок все же показывает рост - плюс 4,2% и 83 560 075 проданных машин.
Китай по-прежнему удерживает статус крупнейшего автомобильного рынка планеты, однако и здесь не обошлось без потерь. В последнем месяце осени в Поднебесной было продано 2 669 066 автомобилей, что на 5,5% ниже прошлогоднего результата. Американский рынок также не смог удержаться на плаву: в США зафиксировано 1 289 376 реализованных машин, что означает падение на 5,8% по сравнению с ноябрем 2024 года.
Европейские рынки, напротив, продемонстрировали некоторую устойчивость. В Западной Европе продажи выросли на 0,4% и достигли 1 090 903 автомобилей. Восточная Европа показала еще более заметный прирост - плюс 2,5% и 428 842 проданных машины. Южная Америка, напротив, ушла в минус: здесь дилеры реализовали 260 087 автомобилей, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.
Япония, несмотря на статус одного из крупнейших игроков, также не смогла избежать снижения: продажи составили 366 806 автомобилей, что на 5,2% меньше, чем в ноябре 2024 года. Южная Корея оказалась в числе немногих, кто смог показать пусть и скромный, но рост - плюс 0,5% и 146 084 реализованных машины. В Канаде зафиксировано самое заметное падение среди крупных рынков - минус 6,2% и 140 118 проданных автомобилей.
Если рассматривать ситуацию в целом, становится очевидно: ноябрь 2025 года стал для мирового авторынка месяцем испытаний. Снижение продаж в Китае и США, которые традиционно формируют основную часть мирового спроса, не смогли компенсировать даже положительные результаты Европы и Кореи. Эксперты связывают это с изменением потребительских настроений, колебаниями валют и продолжающимися логистическими трудностями.
К слову, Китай уже много лет занимает лидирующие позиции на мировом автомобильном рынке. Страна не только удерживает первенство по объему продаж, но и активно развивает собственные бренды, которые все чаще выходят на международную арену. Китайские автопроизводители инвестируют в новые технологии, электромобили и гибридные модели, что позволяет им конкурировать с западными и японскими компаниями. В последние годы именно Китай задает тренды в глобальной автоиндустрии, несмотря на временные спады.
