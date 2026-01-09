Рынок реагирует на новости из Венесуэлы и изменения запасов в США

Мировые цены на нефть восстанавливаются после недавнего падения котировок

Нефтяные фьючерсы демонстрируют осторожный рост. Инвесторы следят за ситуацией в Венесуэле. Внимание приковано к динамике запасов в США. Эксперты прогнозируют возможный избыток предложения.

В четверг утром на мировых биржах наблюдается постепенное восстановление стоимости нефти после двух дней снижения. Фьючерсы на Brent с поставкой в марте на лондонской площадке ICE Futures прибавили 0,34 доллара, что составляет 0,57%. Цена достигла 60,3 доллара за баррель. Днем ранее этот контракт потерял 0,74 доллара, опустившись до 59,96 доллара за баррель.

Как сообщает Abn.agency, на Нью-Йоркской товарной бирже февральские фьючерсы на WTI выросли на 0,29 доллара, или 0,52%, и составили 56,28 доллара за баррель. В среду их стоимость снизилась на 1,14 доллара, до 55,99 доллара за баррель.

Участники рынка внимательно отслеживают развитие событий вокруг Венесуэлы. Недавно стало известно, что Соединенные Штаты получили до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти для последующей реализации. Американские власти уже начали продажи этого сырья на мировом рынке, привлекая к сделкам ведущих поставщиков и крупные финансовые институты.

В то же время аналитики и трейдеры проявляют осторожность, оценивая перспективы баланса спроса и предложения. По мнению экспертов Morgan Stanley, в первой половине 2026 года на рынке может возникнуть избыток нефти, который достигнет 3 миллионов баррелей в сутки.

Таким образом, несмотря на текущий рост котировок, участники рынка сохраняют сдержанный настрой. Внимание инвесторов приковано к дальнейшему развитию ситуации в Венесуэле и динамике запасов в США, что может существенно повлиять на ценовую конъюнктуру в ближайшие месяцы.