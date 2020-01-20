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20 января 2020, 16:23

Мировые продажи электрокаров Renault выросли на 27%

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Фото: Renault
Tesla пока удерживает лидерство в сегменте электрокаров, но и другие автопроизводители не теряют времени даром. Компания Renault отчиталась о продажах машин с полностью электрической силовой установкой. За год спрос на них вырос на 27%, а по сравнению с 2017 годом – на 72%.
Мировые продажи электрокаров Renault выросли на 27

Фото: Renault Zoe

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В 2019 году компания Renault продала по всему миру 62 447 электрокаров. Для сравнения, годом ранее было продано 49 300 экземпляров, а в 2017-м – лишь 36 300 машин на электротяге. Львиная доля продаж (77%) приходится на единственную модель – «малыша» Renault Zoe. За год дилеры реализовали 48 269 экземпляров модели, а только за декабрь 2019-го – 4 863 экземпляра. У себя на родине, во Франции Renault Zoe по итогам декабрьских продаж почти вдвое обошел Tesla Model 3.

С большим отрывом от Renault Zoe на втором месте располагается электрическая версия фургона Renault Kangoo ZE (10,3 тыс. экз.). Третья строчка досталась Renault City K-ZE, который продается исключительно в Китае и за год разошелся тиражом 2,7 тыс. экземпляров. За ними идет Master ZE и Renault SM3 ZE, который продается в Южной Корее. В этот список не вошел Renault Twizy. В Европе электрокар не считается легковым автомобилем, его классифицируют как тяжелый квадроцикл и легкий квадрицикл. 

Рост продаж электрокаров исполнительный вице-президент Renault по продажам в регионах Оливье Мурге связывает с выводом на рынок новых моделей. Так в июне 2019 года был представлен Renault Zoe нового поколения. Хэтчбеку слегка освежили внешность и серьезно переработали интерьер, увеличили емкость тяговой батареи и установили новый мощный мотор. В России электрическая линейка Renault представлена единственной моделью – Twizy по цене от 949 000 до 1 089 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Renault разрешила прокатиться на Twizy
В рамках фестиваля а таком автомобильчике прокатиться приятно, а вот на российские дороги на нем выезжать страшновато. И цена для такой крохи уж совсем негармоничная.
Леонид
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: мак480 Тосол уходит в масло, текут гильзы, визуально не видно, успевает испарятся, но этилен гликоль остаётся и это причина всех бед на Магнуме. Он приклеивает выхлопные клапаны к втулкам и из-за этого гнёт штанги и впускные тоже, в результате у меня расухарился клапан, его оторвало со ...
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Мировые продажи электрокаров Renault выросли на 27%
{{material_126792}}В 2019 году компания Renault продала по всему миру 62 447 электрокаров. Для сравнения, годом ранее было продано 49 300 экземпляров, а в 2017-м – лишь 36 300 машин на электротяге. Львиная доля продаж (77%) приходится на единственную модель – «малыша» Renault Zoe. За год дилеры реализовали 48 269 экземпляров модели, а только за декабрь 2019-го – 4 863 экземпляра. У себя на родине, во Франции Renault Zoe по итогам декабрьских продаж почти вдвое обошел Tesla Model 3.С большим отрывом от Renault Zoe на втором месте располагается электрическая версия фургона Renault Kangoo ZE (10,3 тыс. экз.). Третья строчка досталась Renault City K-ZE, который продается исключительно в Китае и за год разошелся тиражом 2,7 тыс. экземпляров. За ними идет Master ZE и Renault SM3 ZE, который продается в Южной Корее. В этот список не вошел Renault Twizy. В Европе электрокар не считается легковым автомобилем, его классифицируют как тяжелый квадроцикл и легкий квадрицикл. Рост продаж электрокаров исполнительный вице-президент Renault по продажам в регионах Оливье Мурге связывает с выводом на рынок новых моделей. Так в июне 2019 года был представлен Renault Zoe нового поколения. Хэтчбеку слегка освежили внешность и серьезно переработали интерьер, увеличили емкость тяговой батареи и установили новый мощный мотор. В России электрическая линейка Renault представлена единственной моделью – Twizy по цене от 949 000 до 1 089 000 рублей.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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