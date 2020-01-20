20 января 2020, 16:23
Мировые продажи электрокаров Renault выросли на 27%
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Фото: Renault
Tesla пока удерживает лидерство в сегменте электрокаров, но и другие автопроизводители не теряют времени даром. Компания Renault отчиталась о продажах машин с полностью электрической силовой установкой. За год спрос на них вырос на 27%, а по сравнению с 2017 годом – на 72%.
Фото: Renault Zoe
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Компания Renault показала электрокар Zoe нового поколения. Хэтчбеку слегка освежили внешность и серьезно переработали ...Читать далее
С большим отрывом от Renault Zoe на втором месте располагается электрическая версия фургона Renault Kangoo ZE (10,3 тыс. экз.). Третья строчка досталась Renault City K-ZE, который продается исключительно в Китае и за год разошелся тиражом 2,7 тыс. экземпляров. За ними идет Master ZE и Renault SM3 ZE, который продается в Южной Корее. В этот список не вошел Renault Twizy. В Европе электрокар не считается легковым автомобилем, его классифицируют как тяжелый квадроцикл и легкий квадрицикл.
Рост продаж электрокаров исполнительный вице-президент Renault по продажам в регионах Оливье Мурге связывает с выводом на рынок новых моделей. Так в июне 2019 года был представлен Renault Zoe нового поколения. Хэтчбеку слегка освежили внешность и серьезно переработали интерьер, увеличили емкость тяговой батареи и установили новый мощный мотор. В России электрическая линейка Renault представлена единственной моделью – Twizy по цене от 949 000 до 1 089 000 рублей.
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
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