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9 сентября 2019, 01:16

Мировые продажи электрокаров впервые снизились

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Глобальные продажи электромобилей в июле впервые продемонстрировали отрицательную динамику. Продажи упали сразу на 14% за счет снижения в Китае и США. Одновременно в Европе электрокаров продали больше, чем годом ранее.
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Как сообщает агентство Sanford C. Bernstein, в Китае спад продаж зафиксирован после того, как правительство сократило объем субсидий на покупку электрокаров. Снизились продажи и в США. Поэтому несмотря на увеличение спроса на европейском рынке, мировые продажи в июле рухнули на 14% до 128 тысяч экземпляров. 

По итогам первых семи месяцев года сохранилась положительная динамика. С января по июль 2019 года во всем мире было продано на 35% электромобилей больше, чем год назад. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация дальше, годовые продажи электромобилей могут вырасти на 23 – 48 процентов и составить в глобальном масштабе 2,4 – 2,9 млн экземпляров.

Мировым лидером по продаже электрокаров остается Tesla. В июле на автомобилях этой американской марки остановили свой выбор порядка 20 тысяч покупателей по всему миру. Второе место занимает китайская компания BYD с показателем 16 тысяч проданных электрокаров. На третьей строчке расположилась немецкая BMW (9 тыс. экз.). На четвертой позиции – вновь китайская компания – BAIC (8 тыс. экз.).


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Павел Беляев
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Павел Беляев
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Мировые продажи электрокаров впервые снизились
{{material_127449}}Как сообщает агентство Sanford C. Bernstein, в Китае спад продаж зафиксирован после того, как правительство сократило объем субсидий на покупку электрокаров. Снизились продажи и в США. Поэтому несмотря на увеличение спроса на европейском рынке, мировые продажи в июле рухнули на 14% до 128 тысяч экземпляров. По итогам первых семи месяцев года сохранилась положительная динамика. С января по июль 2019 года во всем мире было продано на 35% электромобилей больше, чем год назад. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация дальше, годовые продажи электромобилей могут вырасти на 23 – 48 процентов и составить в глобальном масштабе 2,4 – 2,9 млн экземпляров.Мировым лидером по продаже электрокаров остается Tesla. В июле на автомобилях этой американской марки остановили свой выбор порядка 20 тысяч покупателей по всему миру. Второе место занимает китайская компания BYD с показателем 16 тысяч проданных электрокаров. На третьей строчке расположилась немецкая BMW (9 тыс. экз.). На четвертой позиции – вновь китайская компания – BAIC (8 тыс. экз.).
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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