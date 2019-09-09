9 сентября 2019, 01:16
Мировые продажи электрокаров впервые снизились
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Глобальные продажи электромобилей в июле впервые продемонстрировали отрицательную динамику. Продажи упали сразу на 14% за счет снижения в Китае и США. Одновременно в Европе электрокаров продали больше, чем годом ранее.
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По итогам первых семи месяцев года сохранилась положительная динамика. С января по июль 2019 года во всем мире было продано на 35% электромобилей больше, чем год назад. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация дальше, годовые продажи электромобилей могут вырасти на 23 – 48 процентов и составить в глобальном масштабе 2,4 – 2,9 млн экземпляров.
Мировым лидером по продаже электрокаров остается Tesla. В июле на автомобилях этой американской марки остановили свой выбор порядка 20 тысяч покупателей по всему миру. Второе место занимает китайская компания BYD с показателем 16 тысяч проданных электрокаров. На третьей строчке расположилась немецкая BMW (9 тыс. экз.). На четвертой позиции – вновь китайская компания – BAIC (8 тыс. экз.).
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
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