Мировые продажи Renault достигли рекорда
Марка Renault продала за отчетный период 1 342 320 машин, а Dacia — 332 845. Продажи Renault Samsung Motors выросли на 12,5%, Lada — на 12,2%. В Европе продажи Группы по-прежнему росли быстрее рынка. Они увеличились на 5,6% при росте рынка на 4,4% и достигли 1 025 146 автомобилей за первое полугодие. Группа занимает 10,8% европейского рынка (+0,1%).
Марка Renault зафиксировала рост в 4,3% и увеличила свою долю до 8,2%. В частности, большой вклад внесло полное обновление семейства Megane. Clio 4 является вторым самым продаваемым автомобилем в Европе, а Captur стал лидером среди кроссоверов своей категории.
Dacia завершила полугодие с рекордным для себя результатом в Европе: 245 453 проданных автомобилей (+9,3%) и доля рынка в 2,6%. Этот результат стал возможен благодаря хорошим результатам Sandero, выпущенного в конце 2016 года, и Duster.
Российский рынок впервые за 4 года начал расти и за первое полугодие увеличился на 6,9%. Группа увеличила свои продажи на 14% (включая Lada). При этом реализация Lada выросла почти в 2 раза быстрее рынка — на 12,8%, а рыночная доля составила 19,5% (+1%). Что касается марки Renault, то ее рост достиг 8,5% (+0,7%). Продажи Kaptur за полугодие составили 14 140 автомобилей.
Ожидается, что в 2017 год мировой рынок вырастет на 1,5-2,5%. По оценкам экспертов, рост европейского рынка за этот период составит 2%. Французский рынок должен вырасти на 2%.Российский рынок может вырасти более чем на 5%, а бразильский — на 5%.
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