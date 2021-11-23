«Мишка» по прозвищу «Туляк»: почему провалился проект «народного автомобиля»
Всерьез эту машинку не воспринимали. Причина одна – «зверь на четырех колесах» так и не пошел в серию, как того неоднократно обещали и его создатели, и представители различных автосборочных предприятий. Потребителям многократно обещали дать «косолапому» настоящую жизнь и даже по-новому обозвали машинку - «несчастливое» имя трансформировали в более фартовое, как многим тогда казалось, - «Туляк».
По аналогии с «Трабантом»
Главным конструктором «автомобиля класса А «Туляк» ТМ 1131 производства ОАО «Мишка – Тула – Москва» являлся Владислав Дурнев. При этом разработка оригинального отечественного субкомпакта велась силами серьезных инженеров из «АСМ-Холдинга». В основе «Туляка» лежит концепция болидов «Формулы-1»: стальной каркас обшивается пластиковым элементами кузова, который приобретает высокую прочность, жесткость и, что очень важно, при этом не склонен к ржавлению.
Как тут не вспомнить немецкий Trabant, производившийся на протяжении долгих 30 лет, вплоть до самого краха социалистической системы (охранив примерное внешнее сходство и простую каркасную пластиковую конструкцию с прародителем, новичок должен был иметь современную «начинку» и соответствовать передовым стандартам экологичности выброса выхлопных газов). Но не вышло.
По словам тогдашнего гендиректора фирмы «Мишка – Тула – Москва» Леонида Загорского, аналогичные параметры были предусмотрены и российским проектом «Туляк». Машину планировали комплектовать 70-сильным 4-цилиндровым двигателем «ЗАЗ-Daewoo», производившимся в Мелитополе (Украина) и отвечавшим нормативам «Евро-2». А в ближайшей перспективе, как анонсировали, должен был появиться альтернативный, более экологичный («Евро-3») мотор.
Унификация – дело экономное
Кузов автомобиля легко трансформировался благодаря сборно-модульной схеме. Базовая версия «Туляка» имела передний привод, четырехместное размещение пассажиров и модификацию «универсал». Слегка видоизменяя, кузов посредством съемного заднего колпака, будущий автовладелец должен был превратить в пикап, развозной фургон и даже кабриолет. Более того, анонсировалась возможность использования на машинке совершенно иного двигателя и даже системы полного привода.
Дешевле «Матиза»
Розничная цена новой отечественной микролитражки называлась в интервале 140-165 тыс. рублей. Это было значительно дешевле зарубежных аналогов (к примеру, того же Daewoo Matiz). Но отечественный автомобильчик выигрывал и в другом: он слыл не просто сугубо городским «гулякой», но и самым настоящим тружеником (вспомним про версии «пикап» или «фургон»), благодаря высокому дорожному просвету (185 мм) способным преодолевать различные преграды. Заявленная максимальная скорость «Туляка» - 150 км/час, расход топлива – 5,8 л/100 км пути.
Интересно, что наряду с базовой модификацией «Туляка» был подготовлен вариант для инвалидов. Механизмы управления такого автомобиля должны были иметь привод с электрическим усилением.
Авторы проекта были полны надежд и грез, они заявляли: если тульское предприятие сможет ежегодно собирать 10-15 тыс. микролитражек, окупаемость проекта окажется быстрой. Другой вопрос, одолеет ли этот рубеж новоиспеченный «Туляк»? Ответ, как тогда казалось, кроется в целом симбиозе объективных и субъективных факторов. Но ничего подобного не произошло – не нашлось денег.
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