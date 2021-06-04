4 июня 2021, 09:28
Мишустин на КамАЗе: зачем асфальт покрасили в синий цвет
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин побывал в Набережных Челнах. Он посетил несколько заводов ПАО «КамАЗ», поучаствовал в сборке мотора и сел за руль нового тягача. К его визиту серьезно готовились, положили новый асфальт, а потом покрасили его синей краской.
Дарья Климова Фото: ТАСС
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Фото: ТАСС
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Визит высокопоставленного чиновника вызвал на «КамАЗе» настоящий переполох. Рано с утра рабочие принялись красить асфальт у ворот предприятия. Опубликованное в соцсетях видео изрядно повеселило пользователей. Как пояснили представили завода, идея покрасить дорогу у КПП принадлежит подрядчику, который при покраске ворот испачкал положенный накануне асфальт. Видимо оттереть капли краски с покрытия малярам не удалось, тогда решено было перекрасить в синий цвет всю дорогу.
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