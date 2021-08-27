27 августа 2021, 09:04
Миссия невыполнима: Угонщики похитили BMW X7 Тома Круза под носом у охраны
Британские угонщики продемонстрировали чудеса ловкости, похитив припаркованный BMW X7 Тома Круза c парковки респектабельного отеля в центре Бирмингема. Актер в бешенстве – вместе с автомобилем пропали все его вещи.
Дарья Климова Фото: BMW
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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По данным полиции, злоумышленники смогли дистанционно открыть машину. Охранник был раздосадован, а сам Круз – просто в ярости. Автомобиль был доверху забит его личными вещами и ценностями. Полицейские сработали оперативно и вскоре отследили угнанный автомобиль, но весь багаж актера исчез.
Упомянутые модели: BMW X7 (от 7 020 000 Р)
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