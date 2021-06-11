Митранс решил кого винить в ДТП с беспилотником
Минтранс подготовил проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС), в котором закрепят правила для беспилотных автомобилей, пишет Коммерсант.
В частности, как узнал 110KM.RU, владельцев беспилотников обяжут оформлять страховку и проходить техосмотр. Такие авто должны будут проходить «оценку соответствия требованиям безопасности» перед каждым выездом на дорогу.
В статье 10 законопроекта описана ответственность при ДТП и нанесении ущерба здоровью или имуществу: ее будут нести изготовитель, владелец и оператор машины. Но основная часть ответственности за причинение ущерба в ДТП Минтранс хочет возложить на производителей высокоавтоматированных транспортных средств (ВАТС). Но если после технической экспертизы выяснится, что причина в отдельном компоненте ВАТС, то изготовитель может подать в суд на изготовителя запчасти.
В России беспилотные автомобили тестируются с 2019 года, беспилотники даже выезжают на дороги общественного пользования, правда на месте водителя всегда сидит инженер, готовый в любой момент взять на себя управление транспортным средством.
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