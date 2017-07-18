18 июля 2017, 13:57

Mitsubishi анонсировал вседорожный минивен

На авто-шоу в Индонезии Mitsubishi представит новый компактный автомобиль в кузове MPV. Модель совместит в себе универсальность минивена и внедорожные характеристики, присущие автомобилям в сегменте SUV.
^
  Mitsubishi анонсировал вседорожный минивен Mitsubishi Mitsubishi анонсировал вседорожный минивен
2
фото
  

Ранее мы писали
В последнее время стало модным возрождать ретро-модели, которые являются значимыми для мирового автопрома ...
Читать далее
Продажи нового минивена стартуют в Индонезии осенью 2017 года. Его кузов и внутреннее пространство будут шире и больше по сравнению с «одноклассниками». Также салон автомобиля легко адаптируется под перевозку грузов в салоне.

Экстерьер новинки выполнен в фирменной стилистике японской компании. Машина имеет широкие передние и задние колесные арки, а также высокий дорожный просвет. Производство модели наладят на заводе компании в Индонезии, расположенном в префектуре Бекаси.

Все технические подробности о минивене и его имя станут известны в рамках официального дебюта. Международное мотор-шоу GIIAS будет проводиться с 10 по 20 августа.

Плюсы и минусы
Сочетание минивена и кроссовера - практично.Такой автомобиль может стоить очень дорого.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Новинки и концепт кары Митсубиси, Мицубиси

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi ASX
Дороговато по моему на сегодня
pavlovkir
Форум Mitsubishi Pajero IO
скажите, если горит лампочка чек инжи, может это быть по причине, что машина ездит на бензине и газе?
Людмила
Форум Mitsubishi RVR
Не запускается двигатель, все перепробовали, метки зажигания и т.д . Двигатель дизель 2 литра с акпп , схватывает , но не запускается. Может кто сможет скинуть схему выствления меток зажигания. Топливный насосо с ремонта. Просто ехал и двигатель заглох ( ( ( К сможет помочь советом ????Заранее спасибо) ...
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Mitsubishi анонсировал вседорожный минивен
{{material_119054}}Продажи нового минивена стартуют в Индонезии осенью 2017 года. Его кузов и внутреннее пространство будут шире и больше по сравнению с «одноклассниками». Также салон автомобиля легко адаптируется под перевозку грузов в салоне. Экстерьер новинки выполнен в фирменной стилистике японской компании. Машина имеет широкие передние и задние колесные арки, а также высокий дорожный просвет. Производство модели наладят на заводе компании в Индонезии, расположенном в префектуре Бекаси.Все технические подробности о минивене и его имя станут известны в рамках официального дебюта. Международное мотор-шоу GIIAS будет проводиться с 10 по 20 августа.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Воронеж Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG