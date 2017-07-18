18 июля 2017, 13:57
Mitsubishi анонсировал вседорожный минивен
На авто-шоу в Индонезии Mitsubishi представит новый компактный автомобиль в кузове MPV. Модель совместит в себе универсальность минивена и внедорожные характеристики, присущие автомобилям в сегменте SUV.
Ранее мы писали
В последнее время стало модным возрождать ретро-модели, которые являются значимыми для мирового автопрома ...Читать далее
Экстерьер новинки выполнен в фирменной стилистике японской компании. Машина имеет широкие передние и задние колесные арки, а также высокий дорожный просвет. Производство модели наладят на заводе компании в Индонезии, расположенном в префектуре Бекаси.
Все технические подробности о минивене и его имя станут известны в рамках официального дебюта. Международное мотор-шоу GIIAS будет проводиться с 10 по 20 августа.
Плюсы и минусы
|Сочетание минивена и кроссовера - практично.
|Такой автомобиль может стоить очень дорого.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Читайте по теме
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Японский дух бездорожья
19.10.2014, 22:40
Ледовые трек-дни в Москве
17.02.2013, 20:57
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Авторынок Петербурга станет «докризисным»
19.09.2012, 18:31
Japan Compact: Маловато будет
25.04.2012, 03:50
Читайте по теме
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Японский дух бездорожья
19.10.2014, 22:40
Ледовые трек-дни в Москве
17.02.2013, 20:57
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Авторынок Петербурга станет «докризисным»
19.09.2012, 18:31
Japan Compact: Маловато будет
25.04.2012, 03:50
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Дороговато по моему на сегодня
скажите, если горит лампочка чек инжи, может это быть по причине, что машина ездит на бензине и газе?
Не запускается двигатель, все перепробовали, метки зажигания и т.д . Двигатель дизель 2 литра с акпп , схватывает , но не запускается. Может кто сможет скинуть схему выствления меток зажигания. Топливный насосо с ремонта. Просто ехал и двигатель заглох ( ( ( К сможет помочь советом ????Заранее спасибо) ...
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное