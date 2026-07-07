Японский кроссовер возвращается - сравниваем с конкурентами и ценами

7 июля 2026, 15:51
Mitsubishi ASX снова доступен в России по привлекательной цене
Mitsubishi ASX снова доступен в России по привлекательной цене
В России появились новые предложения на Mitsubishi ASX. Автомобили доступны сразу и под заказ. Цены стартуют ниже, чем у популярных конкурентов. Подробности о комплектациях и поставках - в материале.
На российском рынке вновь появились новые Mitsubishi ASX, несмотря на отсутствие официальных поставок из Японии. Как сообщает Автоновости дня, автомобили поступают в страну через альтернативные каналы из ОАЭ. Минимальная стоимость кроссовера на одном из популярных классифайдов составляет 2 251 800 рублей, что делает его одним из самых доступных предложений среди новых иномарок в сегменте.
Для сравнения, Tenet T7, который удерживает лидерство по продажам среди кроссоверов в России, стоит от 2 735 000 рублей. Geely Coolray, недавно вернувшийся на рынок, предлагается только в одной комплектации и оценивается в 2 894 990 рублей. Белорусский Belgee X50+ стартует с отметки 2 319 990 рублей, а Changan CS35 Max - с 2 599 900 рублей.
В Омске Mitsubishi ASX можно заказать по цене от 2 251 800 рублей. Дилеры предлагают несколько вариантов комплектаций японской сборки: от базовой с передним приводом до топовой Prime Edition с полным приводом. Максимальная стоимость достигает 2 690 000 рублей. В других городах цены варьируются: 2 450 000 рублей в Воронеже, 2 480 000 - в Нижнем Новгороде, 2 556 000 - в Тюмени, 2 580 000 - в Самаре, 2 650 000 - в Сыктывкаре и 2 780 000 - в Ярославле.
Кроме заказных вариантов, в ряде городов ASX можно приобрести из наличия. В Самаре и Саратове автомобили продаются за 2 450 000 и 2 500 000 рублей соответственно. В подмосковном Щелково цена достигает 2 890 000 рублей, а в Тюмени, где доступно около десяти машин, диапазон цен составляет от 2 950 000 до 3 220 000 рублей.
Все представленные на рынке Mitsubishi ASX оснащаются 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с вариатором. В зависимости от комплектации, покупатель может выбрать передний или полный привод.
Ранее стало известно, что в Россию также начали поступать новые Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения, которые официально продавались до 2022 года. Эти внедорожники также ввозятся из ОАЭ и стоят от 3 390 000 рублей.
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