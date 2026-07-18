Дешевле китайцев и Tenet: японский Mitsubishi ASX из ОАЭ уже в России — сколько просят

Mitsubishi ASX снова на российском рынке: цены ниже Tenet и китайских кроссоверов

На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.

На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.

Возвращение Mitsubishi ASX на российский рынок стало неожиданным событием для многих автолюбителей. В условиях, когда официальные поставки японских автомобилей продолжаются, появление знакомой модели через параллельный импорт из ОАЭ выглядит как реальная альтернатива для тех, кто не готов переплачивать за статус или выбирать среди новых китайских брендов.

Сегодня Mitsubishi ASX предлагается по цене, заметно ниже, чем у основных конкурентов. Например, Tenet T7 стартует с отметки 2,73 миллиона рублей, а Geely Coolray — почти с 2,9 миллиона. Даже более доступные Changan CS35 Max и Belgee X50+ стоят от 2,3 до 2,6 миллиона. На этом фоне ASX можно найти на классифайдах от 2,25 млн рублей, а в некоторых регионах — от 2,45–2,5 млн за машину в наличии или под заказ. Это позволяет рассматривать ASX как вариант для тех, кто ищет проверенный японский кроссовер без переплат за новизну или популярность.

Цены на Mitsubishi ASX заметно различаются в зависимости от региона и поставщика. В Омске минимальная стоимость заказа нового ASX японской сборки начинается примерно с 2,25 млн рублей, в Воронеже — около 2,45 млн, в Нижнем Новгороде — ближе к 2,48 млн, в Тюмени — порядка 2,55 млн, в Самаре — около 2,58 млн, в Сыктывкаре — около 2,65 млн, а в Ярославле — до 2,78 млн. Варианты из международных поставок в Самаре и Саратове стоят 2,45–2,5 млн, а в подмосковном Щёлково — уже под 2,89 млн. В Тюменской партии цены на машины варьируются от 2,95 до 3,22 млн. Такой разброс объясняется особенностями поставок и логистики.

Все завозимые Mitsubishi ASX оснащены 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с вариатором. Покупатели могут выбрать между передним и полным приводом в зависимости от комплектации. Среди доступных вариантов — как базовые переднеприводные версии, так и топ-исполнение Prime Edition. Отсутствие турбонаддува и сложных гибридных систем делает эксплуатацию ASX доступной и понятной для большинства российских водителей.

Появление Mitsubishi ASX стало возможным благодаря параллельному импорту: автомобили закупаются в ОАЭ и ввозятся в Россию независимыми компаниями. По аналогии с этой моделью возвращаются и другие, включая Pajero Sport третьего поколения. Официальных дилерских каналов нет, поэтому гарантийное обслуживание соответствует условиям конкретных поставщиков. Для многих покупателей это приемлемый компромисс: вместо дорогого кроссовера от малоизвестного бренда они выбирают знакомую японскую модель, рассчитывая на универсальные сервисы.

Mitsubishi ASX может занять нишу для тех, кто ценит надёжность, простоту обслуживания и не готов рисковать с малоизвестными марками. Важно помнить, что отсутствие официальной поддержки требует внимательного подхода к выбору поставщика и сервисного центра. Однако для многих это разумная альтернатива на фоне ограниченного ассортимента и высоких цен на новые автомобили.

Интерес к Mitsubishi ASX вызван не только ценой, но и сочетанием проверенной платформы, атмосферного мотора, вариатора и выбора привода. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили возвращение ASX предлагает рынку ещё одну понятную и востребованную опцию. Для сравнения, интерес к возвращению проверенных моделей наблюдается и в других сегментах: например, появление новых экспедиционных автодомов на базе Mercedes-Benz Unimog также привлекло внимание покупателей, которые упоминались в материале о внедорожной технике — подробности о тенденции возвращения проверенных моделей .