Mitsubishi Colt возвращается в Европу: на самом деле это Renault
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Для Mitsubishi Colt за образец взяли рестайлинговый Renault Clio, который является одним из бестселлеров европейского рынка. Японский хэтчбек получил иное оформление передней части, новые бамперы и фары. Но в техническом плане обе модели идентичны. В моторную гамму вошел 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 67 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач. Его турбированная версия выдает 91 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Гибридный вариант на базе 1,6-литрового атмосферного мотора и двух электродвигателей предложит мощность 143 л.с. и автоматическую трансмиссию.
Сборку Mitsubishi Colt наладят в Турции, на заводе Renault-Nissan-Mitsubishi, где уже выпускают Renault Clio. Продажи стартуют в сентябре 2023 года. К этому времени пообещали назвать комплектации и цены.
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Трагедия произошла накануне, вечером 11 мая на автодороге Песочное – Киссолово. Водитель Nissan X-Trail грубо нарушил правила, пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Colt.Читать далее
-
22.06.2017, 10:18
Mitsubishi обновил Colt Plus
Рестайлинговый автомобиль предназначен для рынка Тайваня. Его внешность выполнена в фирменной стилистике «икс», которая применяется в новых автомобилях марки и называется Dynamic Shield.Читать далее
-
13.06.2023, 17:04
Беспилотный грузовик проехал 684 километра от Москвы до Петербурга: дорога глазами машины (видео)
Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
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13.06.2023, 15:04
Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
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Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
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Выложенное в Сеть видео экзамена по вождению в одной из аргентинских автошкол быстро стало вирусным. Женщине, сдававшей на права, возможно, стоит отказаться от мысли вновь попытаться сесть за руль.Читать далее
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