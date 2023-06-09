Mitsubishi Colt возвращается в Европу: на самом деле это Renault

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Новый Mitsubishi Colt создан по тому же рецепту, что и дебютировавший ранее в Европе Mitsubishi ASX, который на поверку оказался перелицованной копией Renault Captur образца 2019 года. Европейский рынок имеет для Mitsubishi третьестепенное значение, но совсем уходить отсюда компания не хочет. Поэтому в Европе Mitsubishi будет продавать перелицованные автомобили Renault, выпускаемые в рамках сотрудничества внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Для Mitsubishi Colt за образец взяли рестайлинговый Renault Clio, который является одним из бестселлеров европейского рынка. Японский хэтчбек получил иное оформление передней части, новые бамперы и фары. Но в техническом плане обе модели идентичны. В моторную гамму вошел 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 67 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач. Его турбированная версия выдает 91 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Гибридный вариант на базе 1,6-литрового атмосферного мотора и двух электродвигателей предложит мощность 143 л.с. и автоматическую трансмиссию.

Сборку Mitsubishi Colt наладят в Турции, на заводе Renault-Nissan-Mitsubishi, где уже выпускают Renault Clio. Продажи стартуют в сентябре 2023 года. К этому времени пообещали назвать комплектации и цены.

Упомянутые модели: Mitsubishi Colt

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