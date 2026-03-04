Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 06:35

Mitsubishi Delica D:5 D:POP - новый формат семейных путешествий и ночевок на колесах

Японский минивэн с подъемной крышей и спальными местами для четверых — все о возможностях и цене

На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP на базе Mitsubishi Delica D:5. Компактный автодом рассчитан на комфортное размещение семьи из четырех человек и оснащен рядом практичных решений для ночевок и хранения вещей. Новинка уже вызвала интерес среди любителей автопутешествий.

Японский рынок автодомов продолжает удивлять нестандартными решениями для семейных ситуаций. На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 компания MDF Equipment представила свежий взгляд на минивэн Mitsubishi Delica D:5, превративший его в полноценный кемпер D:POP. Этот проект организации сразу привлекает внимание благодаря продуманной внутренней зоне и акценту на практичность для сумок с детьми или друзьями.

Фото: Kuruma-News

Главная конструкция D:POP - модернизированная подъемная крыша, которая в разложенном виде превращается в просторную кровать длиной 180 см и длиной 116 см. Такое решение позволяет подниматься вверх с максимальным комфортом, а гидравлические подъемные механизмы делают процесс трансформации легким и безопасным даже для женщин и людей. В задней части салона установлен каркас из МДФ, который быстро превращает багажное отделение в еще одно спальное место. Под кроватью остается достаточно места для хранения туристического снаряжения и личных вещей.

Внутреннее оснащение кемпера можно доработать: доступны опции установки переносного кондиционера с пониженным освещением, поворотных передних сидений и многофункционального стола из МДФ. Такой подход позволяет адаптировать салон под разные условия использования — от семейных ночевок до длительных путешествий по стране.

Внешний облик D:POP также не остался без внимания. Минивэн имеет массивный пластиковый обвес, устойчивый к царапинам, металлические дуги, дополнительное светодиодное освещение и лестницу для доступа на крышу. Для уверенного движения по бездорожью установлены внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A. Все эти элементы создают готовность к настоящим приключениям вне асфальта.

Стоимость кемпера D:POP в Японии стартует с 5 миллионов 940 тысяч иен, что по современному курсу составляет примерно 2,9 миллиона рублей. Несмотря на столь низкую цену, кемпер ценится сочетанием компактности, функциональности и японского качества. Ранее на базе Delica D:5 уже появлялись похожие проекты, однако D:POP выделяется именно балансом между комфортом и возможностями для самостоятельных путешествий.

Упомянутые марки: Mitsubishi
