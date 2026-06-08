Почему Mitsubishi Delica D:5 называют японской «Буханкой»: внедорожный минивэн с характером

Mitsubishi Delica D:5 с дизелем и полным приводом: новая версия уже в России

На российском рынке стартовали продажи обновленного минивэна Mitsubishi Delica D:5 с дизельным мотором, классическим автоматом и системой полного привода. Модель выделяется универсальностью и отсутствием прямых конкурентов, что делает ее особенно актуальной для семей и путешественников.

На российском рынке стартовали продажи обновленного минивэна Mitsubishi Delica D:5 с дизельным мотором, классическим автоматом и системой полного привода. Модель выделяется универсальностью и отсутствием прямых конкурентов, что делает ее особенно актуальной для семей и путешественников.

Появление обновлённой Mitsubishi Delica D:5 на российском рынке в 2026 году — событие, не оставшееся незамеченным среди поклонников вместительных и универсальных автомобилей. В условиях, когда большинство производителей меняют поколение моделей каждые пять лет, Delica D:5 продолжает выпускаться с 2007 года, что само по себе уникально. Высокий спрос в Японии и на Дальнем Востоке России подтверждён: эта модель давно стала больше, чем просто минивэн.

Delica D:5 часто называют японской «Буханкой», но по сути это само по себе явление. Большой кузов, высокий салон и возможность уверенно съезжать с асфальта делают её незаменимой для семей, пассажиров и тех, кто ценит свободу передвижения. После последнего рестайлинга автомобиль получил новую решётку радиатора, изменённые бамперы, удлинённые колёсные арки и свежие 18-дюймовые диски. Кузов стал шире на 20 мм: теперь его официальная ширина — 1815 мм, длина — 4800 мм, высота — 1875 мм, колёсная база — 2850 мм.

Внешне Delica D:5 напоминает гибрид автобуса и внедорожника: высокий клиренс (185 мм) и массивный обвес подчёркивают её внедорожный характер. Внутри — просторный салон на шесть, семь или восемь мест с несколькими рядами сидений и широкими возможностями трансформации под разные задачи. Инженеры Mitsubishi продумали эргономику: между рядами можно свободно перемещаться, третий ряд не превращается в «место для галочки» для пассажиров.

Салон после обновления получил цифровую приборную панель, новые материалы отделки и современные опции USB Type-C. При этом Delica D:5 остаётся верной классике: большинство функций управляются физическими кнопками, что удобно в повседневном использовании. Для кресел доступны варианты обивки из кожи или водоотталкивающего материала, напоминающего замшу.

Технически Delica D:5 теперь предлагается только с полным приводом S-AWC, который использует современные технологии распределения тяги и адаптивный контроль спуска с горы. Водителю доступны режимы «Нормальный», «Эко», «Гравий» и «Снег», что позволяет уверенно чувствовать себя на разных покрытиях. Несмотря на внедорожные возможности, это не полноценный Pajero, но по проходимости Delica способна удивить многих владельцев кроссоверов.

Под капотом — проверенный 2,3-литровый турбодизель мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Максимальная тяга доступна на низких оборотах, что важно для тяжёлого минивэна. Двигатель известен надёжностью и экономичностью: расход топлива составляет около 6 литров на 100 км. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат Aisin, который ценится за надёжность и простоту обслуживания.

На российском рынке Delica D:5 фактически не имеет прямых конкурентов: найти минивэн с дизелем, автоматом и полным приводом — задача не из лёгких. Именно поэтому модель сохраняет популярность даже спустя почти двадцать лет после дебюта. Для сравнения в материалах о различиях между японской и средней Mazda CX-5 подробно разобрались плюсы и минусы альтернативных вариантов для российских покупателей — подробности можно найти здесь .